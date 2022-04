Lituania entrenará a las fuerzas armadas ucranianas en el uso de armas occidentales

El teniente general Valdemaras Rupsys, comandante de las Fuerzas Armadas de Lituania, realizó hoy ese anuncio en conferencia de prensa conjunta con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres estadounidenses, el general James C, McConville.



"Las Fuerzas Armadas lituanas organizarán entrenamientos para los soldados ucranianos en Lituania, durante los cuales se formará a los instructores en el uso de armamento y equipos occidentales", señaló el resumen oficial por la parte lituana.



El comandante lituano aseguró que la formación de los instructores en el uso de armas y equipos occidentales más sofisticados comenzará "pronto" y permitirá a los soldados ucranianos formados en Lituania entrenar a más miembros de sus fuerzas armadas cuando regresen al país.



Según los medios de comunicación locales, Rupsys señaló que la incapacidad de utilizar mucha de la tecnología occidental ha limitado en parte hasta el momento el apoyo a Ucrania en lo que respecta al suministro de armas.



Algunas armas occidentales utilizadas actualmente contra la invasión rusa, como los misiles antitanque Javelin, fueron suministradas a Ucrania algún tiempo antes del comienzo de la guerra. Otros sistemas, como los misiles antiaéreos Stinger, se aprenden a usar fácilmente.



Rupsys no reveló, no obstante, los sistemas de armas que se su país enseñará a utilizar a los ucranianos.



Según la información que se encuentra disponible en internet, las fuerzas armadas lituanas utilizan artillería autopropulsada alemana, obuses estadounidenses, radares antiaéreos y sistemas de misiles de Noruega y Suecia con los que el ejército ucraniano está poco familiarizado.



Las fuerzas ucranianas están dotadas todavía en gran medida con equipos militares pesados de diseño soviético, algunos de ellos modernizados y actualizados desde que Ucrania recuperó su independencia.