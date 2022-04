Luego de las negociaciones, Rusia comunicó una importante noticia

En su actual visita en la India, Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, reconoció ciertos progresos en las negociaciones con Ucrania, según el funcionario ruso se ha dado un acercamiento sobre dos posturas: la neutralidad de Ucrania y la situación de la región del Donbás.

"Estos acuerdos deben ser completados, hay cierto progreso admitiendo la imposibilidad de que Ucrania forme parte de cualquier bloque", aseguró el jefe de la diplomacia rusa, agregando que han encontrado "un entendimiento" sobre la situación en la disputada región de Donbás.

Lavrov efectuó estas declaraciones en su visita con la India, país que se abstuvo de unirse a las sanciones de Occidente. Además, el país continúa comprando petróleo a Moscú e incluso aceptó pagar en rublos.

El ministro de Exteriores ruso se reunió este viernes con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, al que agradeció su postura neutral en el conflicto por contemplar el asunto "en su totalidad, no solo desde una de las partes".

"Siempre respetamos el interés del otro (...) y este fue el sentido de nuestra charla que abarcó todas las áreas bilaterales", resumió el ministro ruso en la rueda de prensa después de la reunión.

Preguntado por la posible mediación del primer ministro indio, Narendra Modi, en el conflicto, Lavrov respondió que no tenía constancia de esa posibilidad, pero destacó que la posición de la India "no cambia como resultado de dictados o amenazas", por lo que respetan a esta nación y a otras que "no cambian su posición por la presión" como posibles mediadoras, ya que lo único que buscan es "resolver el problema".

Foto: Reuters

Primer ministro ruso, Serguéi Lavrov, y su par indio, Subrahmanyam Jaishankar.

Además de discutir la situación en Ucrania, la reunión entre Lavrov y Jaishankar también debía servir para que ambos países desarrollasen mecanismos efectivos de pago para continuar con sus transacciones comerciales pese a las sanciones internacionales que pesan sobre la economía rusa.

La mayor de estas dificultades sobre la imposibilidad de gran parte de los bancos rusos de acceder al sistema de comunicación interbancario internacional SWIFT, así como el bloqueo de la reserva de divisas del Banco Central de Rusia, lo que limita ampliamente su actividad financiera.

Sin embargo, Lavrov insistió en la posibilidad de continuar con un método de intercambio basado en divisas nacionales, evitando así depender de un sistema financiero que "puede cerrar en cualquier momento" y cuyos creadores "pueden robarte el dinero por la noche".

"Está absolutamente claro que las transacciones se realizarían a través de este sistema sin pasar por dólares, euros y otras monedas que resultaron ser totalmente poco confiables", sostuvo el diplomático.

De esta forma, aseguró, si la India quiere comprar "cualquier bien" ruso "estaremos dispuestos para discutir y alcanzar formas de cooperación mutuamente aceptables".

Varios analistas creen que la neutralidad de la India se debe a la profunda dependencia militar de Rusia, proveedor de entre un 60% y 70% del armamento indio. Además, India se ha visto beneficiada por las sanciones contra Moscú ya que ha podido hacerse con crudo ruso mucho más barato.