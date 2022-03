Día 14 de la invasión rusa a Ucrania: todo lo que hay que saber

En el decimocuarto día de la invasión a Ucrania, el número de refugiados ya ha superado los dos millones y la ciudad de Sumy ha sido completamente evacuada.

La población de la ciudad de Sumy, al noreste de Ucrania, fue completamente evacuada y un total de 5.000 personas "se encuentran ya a salvo" dijo Kyrylo Tymoshenko, jefe de la oficina del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

La gente logró escapar a través de autos, trenes y autobuses. La ciudad de Sumy, cerca de la frontera con Rusia, ha sido bombardeada por los rusos durante los últimos cuatro días.

Reunión clave entre cancilleres

Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y de Ucrania, Dimitro Kuleba, han acordado reunirse mañana jueves en Turquía, según confirmó la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, informa la agencia rusa Sputnik. La reunión podría celebrarse en el contexto de un foro económico que tendrá lugar en la ciudad turca de Antalya y al que los dos titulares de Exteriores tienen previsto asistir.

"Efectivamente, está previsto que la delegación rusa presidida por el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov salga hoy (miércoles) a Turquía", dijo Zajárova a Radio Sputnik.

Fuente: The Times of Israel

La portavoz afirmó que está en la agenda del canciller ruso reunirse con su par ucraniano, Dmitri Kuleba.

Cae la economía rusa

La agencia Fitch ha rebajado la calificación de la deuda soberana de Rusia en moneda extranjera a largo plazo de "B" a C", y considera que es "inminente" el incumplimiento de sus obligaciones.

Según un comunicado de la agencia del martes, esta rebaja de calificación sigue a la anunciada el 2 de marzo, ya que lo ocurrido desde entonces "ha socavado aún más la voluntad de Rusia de pagar la deuda del gobierno", en referencia a las sanciones internacionales impuestas a Rusia por su invasión militar de Ucrania el pasado 24 de febrero.

"En términos más generales, el mayor aumento de las sanciones y las propuestas que podrían limitar el comercio de energía aumentan la probabilidad de una respuesta política por parte de Rusia que incluya al menos el impago selectivo de sus obligaciones de deuda soberana", agrega la nota.

Además, el banco ruso limitó la extracción de dólares a 10.000 por cliente, informó Sputnik. "Un cliente puede sacar hasta 10.000 dólares estadounidenses en divisa en efectivo, y el resto de los fondos en rublo, según el tipo de cambio del mercado del día del retiro", dice el comunicado del emisor ruso.

Éxodo masivo del capitalismo

Las marcas más emblemáticas de EE.UU. y de la cultura del capitalismo, como Coca Cola, McDonald´s o Starbucks, anunciaron este martes casi al unísono que suspenden sus operaciones en Rusia, sumándose así a las decenas de empresas que en días anteriores tomaron una medida similar. Largas filas en los McDonald's de Moscú tras el anuncio de la suspensión de su servicio en Rusia.

Los anuncios de hoy son especialmente significativos, tanto por el volumen de negocios como por lo simbólico de unas marcas que representan como ninguna otra el "american way of life", y cuya llegada a Rusia, en el particular caso de McDonald´s en 1990, cuando todavía existía la antigua Unión Soviética, se convirtió en su momento en un acontecimiento de modernidad.