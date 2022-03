La pandemia de covid-19 ya dejó seis millones de muertos en el mundo

La pandemia ya se ha llevado por delante más de seis millones de vidas. Los datos son de la Universidad John Hopkins , según la cual ha habido además 446 millones de casos en todo el planeta. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 79 millones de contagios y más de 958.000 muertos. Son cifras que pueden ser incluso más benévolas que las reales.

"Si se deja de lado el número de muertes confirmadas por covid-19, 6 millones, el exceso de mortalidad real es de unos 21 millones. Y, como usted mismo ha mencionado, eso tiene en cuenta las muertes no diagnosticadas, las que se producen en el hogar, las que no se contabilizan, las que no se notifican, debido a la falta de pruebas, y todo eso ocurre en los países en vías desarrollo", explica Tikki Pang, profesor de Salud Global de la Universidad Nacional de Singapur

A pesar de que, en su tercer año, la pandemia está lejos de tocar a su fin, la población de todo el mundo trata de convivir con el virus en el día a día. En Sudáfrica, uno de los países que más ha sufrido la covid-19, siguen en vigor algunas restricciones.

Omar Hoosen es el primer vacunado en el país africano: "Ves a la gente caminando sin mascarillas. Tal vez ahora el Gobierno va a cambiar de alguna manera y decir," mira aquí, ahora usted puede caminar sin mascarilla" y tal vez los que están vacunados se preguntan: "¿Por qué tengo todas estas reglas de distanciamiento social, la mascarillas y y cosas por el estilo?". Así que queremos vivir nuestra vida. Queremos recuperar nuestras vidas".

El semanario The Economist considera que la cifra de fallecidos real podría ser de 24 millones de personas.

El mejor antídoto sigue siendo la vacuna. El 64% de la población mundial ha recibido al menos una dosis.

Euronews, Youtube.