Volodímir Zelenski le pidió a los ucranianos que "salgan a las calles a luchar"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que la resistencia de los ucranianos en los territorios ocupados por las tropas rusas da confianza en que se restaurará el estado ucraniano.

"Todos reconstruiremos nuestro estado juntos... La confianza en esto se recarga con la energía de nuestra resistencia, nuestra protesta", aseguró Zelenski en un mensaje de video difundido el sábado por la noche.

"La plaza Svoboda en Kherson es toda Ucrania. Las calles de Konotop, donde los lugareños gritan a los ocupantes, son Ucrania. Es un heroísmo especial protestar cuando tu ciudad está ocupada, aunque sea temporalmente", arengó el presidente ucraniano.

Zelenski destacó que los ucranianos no retroceden, no se rinden, no dejan de resistir. "Están gritando a los invasores: vuélvanse a casa", aseguró el mandatario ucraniano.

Por último, Zelenski instó a las personas que viven en los territorios ocupados por tropas rusas a "pasar a la ofensiva, salir a las calles, luchar".

"Debemos salir y expulsar este mal de nuestras ciudades", arengó Zelenski, pidiéndole a los ucranianos que salgan a enfrentar a los invasores y recuperar sus ciudades.