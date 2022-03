Vladimir Putin dijo que las sanciones a Rusia son una declaración de guerra

Vladímir Putin declaró que las sanciones de las potencias occidentales sobre su país por la invasión a Ucrania "son como una declaración de guerra". Según la agencia de noticias Sputnik, el mandatario ruso criticó la postura de Occidente respecto de Ucrania. "Es un delirio, teatro de lo absurdo, llaman negro lo que es blanco, y lo que es blanco, negro", dijo Putin en una reunión con mujeres tripulantes de vuelos de aerolíneas rusas.

Afirmó, además, que "será considerado parte del conflicto" cualquier país que imponga una zona de exclusión aérea en Ucrania. "Estamos al tanto de las declaraciones de que es necesario crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. (...) Cualquier paso en esta dirección será considerado por nosotros como participación en el conflicto armado de un país desde cuyo territorio se crearán amenazas para nuestros militares", expresó Putin y agregó: "Inmediatamente los consideraremos a ellos como participantes del conflicto, independientemente de las organizaciones a las que pertenezcan".



El mandatario ruso realizó estas declaraciones en el marco de lo dicho por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el pasado viernes, cuando mencionó la decisión "deliberada" de la OTAN de no establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania. Zelenski dijo que la reunión en la que los cancilleres del bloque adoptaron la medida fue "floja y confusa".

Despliegue militar ruso, conformado únicamente por soldados y oficiales profesionales





Por otra parte, Putin afirmó: "Lo primero que hicimos fue destruir toda la infraestructura militar. Bueno, no toda, de forma parcial, principalmente almacenes de armas, municiones, aviación, sistemas de defensa aérea". En este sentido, dijo que la destrucción de la infraestructura militar en Ucrania "está casi finalizada" e insistió en que la operación se desarrolla según lo previsto por Moscú. El despliegue militar tiene como protagonistas únicamente a soldados y oficiales profesionales, y no prevén llamar al contingente de reservistas, según expresó el mandatario ruso.



Finalmente, empleadas de Aeroflot (la empresa aérea más importante de Rusia que este sábado anunció que suspenderá sus vuelos internacionales ante las sanciones impuestas por las potencias occidentales) le consultaron a Putin acerca de los rumores acerca de que un posible decreto de la ley marcial en Rusia. El mandatario respondió que "la ley marcial se aplica (...) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra".