Justin Trudeau insta a los países del G20 a que reconsideren la participación de Rusia en la cumbre de Indonesia

"Será extraordinariamente difícil para nosotros e improductivo para el G20", declaró Trudeau a los periodistas minutos antes de entrar en la Cámara de los Comunes canadiense, para agregar que "tener a Vladímir Putin sentado alrededor de la mesa fingiendo que todo está bien, no está bien".



Trudeau denunció que Moscú "ha trastornado el crecimiento económico para todos en todo el mundo", por lo que "no puede ser un socio constructivo" durante la próxima cumbre, prevista para noviembre de 2022 en Bali, Indonesia.



El Kremlin quitó importancia la pasada semana a la posibilidad de una expulsión de Rusia del G20 argumentando que ante la situación actual "no tendría lugar nada irreparable" si finalmente el grupo adoptara esta decisión.



"El formato del G20 es importante pero, por otra parte, en unas condiciones actuales en las que la mayoría de los participantes en el formato han lanzado una guerra económica contra nosotros, no pasaría nada irreparable (si Rusia es expulsada)", manifestó el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.



Sin embargo, Peskov insistió en que el Kremlin sí "está dispuesto a participar, si es posible" para concluir que "si no lo es, tampoco pasará nada fatal". "En unas condiciones de violación de todas las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Derecho Internacional, es necesario construir nuevos vectores de relaciones en todas las áreas", concluyó Peskov..



Pocos días antes, Rusia recibió el respaldo de China a través de su Ministerio de Exteriores, que defendió la participación de Moscú destacando que ningún miembro "tiene derecho a expulsar" a Rusia por ser "un miembro importante del G20".