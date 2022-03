EE.UU. detecta una retirada de tropas rusas de la central nuclear Chernóbil

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos han detectado una retirada parcial de tropas rusas de Vladimir Putin en la antigua central nuclear de Chernóbil, en el marco de un posible reposicionamiento de efectivos en torno a la asediada capital ucraniana, Kiev.



Chernóbil fue uno de los primeros objetivos tomados por las fuerzas rusas tras lanzar la invasión el 24 de febrero, lo que generó preocupación no sólo desde el ámbito militar sino también en el nuclear, ya que la antigua central sigue albergando material radiactivo, según incluso ha referido el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.



Fuentes del Departamento de Defensa norteamericano han asegurado que al menos parte de los militares desplegados en esta zona se han retirado, según informan varios medios estadounidenses, entre ellos la cadena CNN y el periódico 'The Washington Post'.



El Gobierno de Estados Unidos no ha ocultado sus dudas ante la promesa lanzada esta semana por Rusia de reducir sus operaciones en zonas como Kiev o Chernígov. Las autoridades ucranianas comparten este recelo, alentado por la continuación de los ataques en los últimos dos días.





El Pentágono teme que las tropas rusas simplemente estén "reposicionándose", por ejemplo para que algunas puedan salir hasta la vecina Bielorrusia con el objetivo de recibir nuevos suministros o trasladarse a otras zonas de Ucrania.



La situación de las centrales nucleares, principalmente la antigua planta de Chernóbil y la de Zaporiyia --la mayor de Europa--, ha generado también preocupación en la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). El director de esta agencia, Rafael Grossi, inició el lunes una visita a Ucrania.

Dpa, Euronews, Youtube.