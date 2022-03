EE.UU. advierte a sus ciudadanos en Ucrania de que podrían ser objetivo de Rusia

"Los ciudadanos de EE. UU. pueden ser señalados y detenidos por parte de agentes de seguridad del Gobierno de Rusia", señalaron desde la diplomacia estadounidense, y en un comunicado el Departamento de Estado informó de una actualización en el condición de Rusia y Ucrania con respecto a las recomendaciones de viaje, que a partir de ahora incluye el alerta de que cualquier estadounidense puede ser objetivo de los rusos. La última actualización mantiene a los dos países en el nivel 4 de alerta: no viajar y abandonar el país inmediatamente si ya se encuentran en él.



Por otra parte, también ayer la Casa Blanca descartó que el presidente de EE. UU., Joe Biden, se haya comunicado con sus aliados europeos al respecto de su polémico comentario en el que afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no puede permanecer en el poder" tras la invasión lanzada contra Ucrania.



Durante un discurso la pasada semana en Polonia, país vecino de Ucrania y el que más refugiados ha recibido por la invasión rusa, Biden declaró que Putin "no puede permanecer en el poder", si bien la Casa Blanca matizó después que no estaba pidiendo "un cambio de régimen" en Rusia.



Biden explicó el lunes ya en Washington que su comentario fue una opinión "personal" que expresaba la "indignación moral" por la invasión, pero que "no estaba articulando un cambio en la política" de su país con respecto a Moscú.