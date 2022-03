Zelenski pide a la UE más sanciones a Rusia: "No hay tiempo para dudar, es tiempo de decidir ya"

El mandatario ucraniano se dirigió en una videoconferencia de diez minutos a los veintisiete líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas, y si bien agradeció las sanciones aplicadas al Kremlin hasta el momento, consideró que de haber sido preventivas "Rusia no habría ido a la guerra".



En particular, cuestionó la tardía decisión de Alemania de bloquear el proyecto de gaseoducto Nord Stream: "También fue un poco tarde, porque si hubiera sido a tiempo Rusia no habría creado una guerra del gas", aseguró, para preguntar directamente por las dudas manifestadas en el encuentro de Bruselas por varios de los líderes europeos acerca de imponer nuevas sanciones, que muy probablemente tendrían que estar dirigidas contra el sector energético ruso del que varios países de la UE son tan dependientes.



"¿Y dudáis si imponer sanciones o no? ¿Y dudáis si permitir pasar armas o no? ¿Y dudáis si comerciar o no con Rusia?", los interpeló. "No hay tiempo para dudar. Es tiempo de decidir ya".

"Creemos en vosotros. Necesitamos vuestro apoyo. Creemos en vuestra gente. Creemos en la Unión Europea", sintetizó al tiempo que aprovechó la ocasión para dirigirse nuevamente a Alemania, uno de los países más reacios a las sanciones contra el sector energético ruso. "Creemos que Alemania también estará con nosotros en el momento crucial", sentenció.



Por otra parte, el mandatario ucraniano solicitó nuevamente la entrada de su país en la UE, proceso para el que su país ya presentó la solicitud formal. "Por favor", les rogó, "no lleguéis tarde".



Al abordar este tema, Zelenski fue nombrando uno a uno a todos los estados miembro, identificando a aquellos que se han manifestado más abiertamente a favor de la entrada de Ucrania en el bloque y a los que han expresado sus dudas, para terminar expresándose con dureza con respecto a Hungría y su primer ministro, Viktor Orban, a quien directamente preguntó si es consciente de lo que está ocurriendo en la ciudad asediada de Mariúpol.