Rusia acusa al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de "contribuir a la histeria antirrusa"

"Tales acciones, por supuesto, no son accidentales. El fiscal decidió contribuir a la histeria antirrusa que ahora arde en Estados Unidos y la Unión Europea, así como en los cuerpos bajo su control en manos de Occidente", afirmó ayer Zajarova tal y como recoge la agencia rusa de noticias TASS.



El Tribunal Penal Internacional (TPI) inició una investigación formal a Rusia por posibles crímenes de guerra tras la solicitud de más de 40 países, entre ellos España, y el fiscal jefe, el británico Karim Khan, concluyó su visita la pasada semana al oeste de Ucrania y Polonia, hasta donde se desplazó para evaluar la situación.



Según Zajarova, los puntos de vista de la oficina del fiscal del TPI "se basaron inicialmente en una comprensión distorsionada de los acontecimientos" en el país, al que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó detener inmediatamente la ofensiva militar sobre Ucrania en aplicación de las medidas cautelares solicitadas por las autoridades ucranianas.



En contra de lo que ocurre en este último organismo, la CIJ, que dirime disputas entre Estados, el TPI identifica a personas concretas, con nombres y apellidos, por lo que todas las miradas están puestas en estos momentos en la hipotética imputación del presidente ruso, Vladímir Putin.



"Ni el sangriento golpe anticonstitucional en Kiev, ni la quema de personas vivas en Odesa, ni los crímenes perennes contra los habitantes del Donbás se han convertido hasta ahora en una razón para intensificar la investigación (a Ucrania)", argumentó Zajarova.



"Desde la perspectiva del TPI, no hay necesidad de investigar los crímenes obvios cometidos por Estados Unidos y Reino Unido en Afganistán e Irak. Estas situaciones han sido estudiadas durante muchos años solo para ser eliminadas, aparentemente a pedido de las 'partes interesadas'", agregó.



Asimismo, Zajarova puso el foco en "el uso de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los nacionalistas de la población civil de Ucrania como escudos humanos", así como el ataque con misiles "contra civiles en Donetsk y otras atrocidades del régimen de Kiev".



"Esta estructura no tiene jurisdicción sobre el territorio de Rusia y Osetia del Sur o sus ciudadanos. Sin embargo, seguiremos de cerca cómo funciona este organismo", concluyó, en referencia a que Rusia no forma parte del TPI.