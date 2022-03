Zelenski propone una reunión con Putin dispuesto a hablar sobre los "territorios ocupados"

"Creo que, en este momento, sin una reunión con el presidente de la Federación Rusa en cualquier formato, y lo he estado repitiendo y proponiendo durante varios años, sin esta reunión no se puede entender realmente lo que están dispuestos a hacer para detener la guerra", señaló el mandatario ucraniano, quien añadió que en esta eventual reunión con Putin "está dispuesto a plantear cuestiones sobre los territorios ocupados" del Donbás.



El presidente ucraniano había señalado previamente que todos los compromisos que se apalabren con Rusia deberán ser ratificados por la ciudadanía ucraniana a través de un referéndum. "Le expliqué a todos los grupos de negociación, cuando se habla de todos estos cambios, y pueden ser históricos (...) llegaremos a un referéndum", concluyó.



Los jefes de la diplomacia de Rusia y Ucrania se encontraron en Ankara el pasado 10 de marzo con el objetivo de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, aunque las negociaciones no tuvieron un resultado favorable.



Rusia ha planteado como condición para detener su ofensiva militar el reconocimiento de la anexión de Crimea, la independencia de Donetsk y Lugansk y la neutralidad de Ucrania. Esta última propuesta, la renuncia al ingreso en la OTAN, es la única que Kiev estaría dispuesto a aceptar.