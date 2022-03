Vladimir Putin recibirá el viernes en Moscú a su aliado Lukashenko

Los presidentes de Rusia y de Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, respectivamente, mantendrán este viernes una reunión de trabajo en Moscú, previsiblemente para tratar la evolución de la situación en la vecina Ucrania.



La reunión, adelantada por la agencia de noticias oficial bielorrusa BelTA, se enmarca dentro de los contactos entre Moscú y Minsk a raíz de la ofensiva militar lanzada sobre territorio ucraniano.

Alexander Lukashenko se ha posicionado como el principal aliado regional de Putin en este conflicto, tras el inicio de las operaciones militares en Ucrania.



No en vano, no sólo autorizó la presencia de tropas rusas en territorio bielorruso sino que permitió que entrasen en Ucrania a través de la frontera de Bielorrusia, principalmente para acelerar el avance en frentes de la zona norte como Kiev.



Bielorrusia también ha acogido tres rondas de negociaciones entre autoridades ucranianas y rusas, a pesar de que el Gobierno de Volodimir Zelenski ha planteado en varias ocasiones que no considera a Lukashenko un observador imparcial en el conflicto, en vista de sus lazos con Putin.

Dpa, Youtube.