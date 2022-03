Cuba, Venezuela y Nicaragua cuestionan el "doble rasero" de la comunidad internacional ante la invasión rusa en Ucrania

Habiendo fracasado el pasado viernes, y precisamente por el veto de Rusia, la resolución condenatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con respecto a la invasión a Ucrania, mañana miércoles por la tarde, hora de Nueva York, será la Asamblea General la que se encuentre con una nueva oportunidad de alcanzar esta resolución.

Ante este escenario, Cuba, Venezuela y Nicaragua, los tres países aliados de Rusia en la región, justificaron la preocupación de Rusia por la ampliación de la OTAN hacia las exrepúblicas soviéticas. "No es posible conseguir la paz cercando y acorralando a los estados", advirtió el embajador de Cuba ante la ONU, Pedro Pedroso Cuesta, antes de añadir que "Cuba rechaza la hipocresía y el doble rasero" de la comunidad internacional, un término, el de "doble rasero", utilizado también por el representante de Nicaragua, Jaime Hermida Castillo.



"No resulta posible examinar con rigor y honestidad la situación actual en Ucrania sin valorar detenidamente los factores que han conducido al uso de la fuerza", como son "el empeño" estadounidense de continuar la progresión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia y la "entrega de armas modernas" a Ucrania que equivalen a "un cerco militar", consideró el representante cubano, según destacó la agencia AFP.



Aunque Venezuela no podrá votar mañana al poseer con Naciones Unidas una deuda que ronda los 40 millones de dólares su representante, Samuel Moncada, afirmó que "la ONU no puede ser utilizada para profundizar los conflictos".



Este martes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su "fuerte apoyo" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una llamada telefónica seis días después del inicio de la invasión rusa en Ucrania, tal y como fuera informado por MDZ, mientras que el embajador ruso en Caracas afirmó que ambos países mantienen la conexión aérea.



Desde que se inició la invasión, Rusia justifica sus acciones apelando al principio de la "legítima defensa" prevista por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas para justificar la invasión y repite que "no empezó esta guerra".



"Estas operaciones militares las inició Ucrania contra los habitantes de Donbass (la región separatista del este del país) y contra todos los que no estaban de acuerdo con ella", defendió el lunes el embajador ruso, Vassily Nebenzia, ante la Asamblea General.



Por otro lado, una decena de países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Panamá, Guatemala, Perú y Paraguay forman parte de cerca del centenar de copatrocinadores de la resolución presentada por los europeos y Ucrania que tiene como fin condenar la invasión rusa.



Desde el pasado 24 de febrero, el conflicto se viene saldando con el éxodo de más de 677.000 personas a los países fronterizos y 102 civiles muertos civiles y 304 heridos, según la ONU, aunque el organismo reconoce que el balance puede ser muy superior.