Espectacular video de un loro atorrante que se robó una GoPro

Un loro se hizo famoso en Nueva Zelanda y el mundo, luego de robar una cámara GoPro que estaba filmando. El ave llevó la cámara en su pico y logró imágenes impactantes, en un video que se ha vuelto viral.

En tanto, el hijo del dueño de la cámara GoPro pudo luego hallar el aparato, cosa que no esperaba, mientras calculaba el dinero que había perdido la familia, por culpa del loro ladrón.

Todo ocurrió en el Parque nacional de Fiordland, donde se registró el espectacular video, según han publicado medios locales.

Los protagonistas de la historia, además del loro y su papel estelar, son Alex Verhuel y su hijo Luca. El joven quería grabar un video de los keas —una especie de la familia de los loros que habitan en Nueva Zelanda— para lo que posicionó la GoPro en la barandilla, cuando una de las aves decidió hacerse con el objeto.

Ya que la cámara estaba encendida, la fuga del loro quedó grabada. El video, publicado por Verhuel en su cuenta de YouTube, muestra el paisaje del parque que sobrevuela el ave en busca de un sitio para examinar el dispositivo a solas.

El ave picoteó la GoPro y hasta se quedó con un trozo del aparato en su pico, pero, finalmente Luca llegó hasta el lugar. "Lo encontré", gritó aliviado el joven.

"No esperaba encontrarla, pero sabía que no dejaría de buscar porque mi madre me dijo que, si no lo hacía, le debería unos 70 dólares neozelandeses", reveló Luca.