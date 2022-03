Zelenski denuncia que Rusia comete crímenes de guerra y solicita una zona de exclusión aérea sobre Ucrania

"Hoy las fuerzas rusas han disparado brutalmente sobre Járkov con obuses de artillería. Es un crimen de guerra evidente", señaló Zelenski, para añadir que "Járkov es una ciudad pacífica. Hay zonas residenciales pacíficas, sin instalaciones militares. Decenas de relatos de testigos demuestran que no son disparos perdidos sino una destrucción intencionada. Los rusos sabían dónde disparaban".



Según el presidente ucraniano, en los cinco días de invasión Rusia ha lanzado 56 cohetes y 113 misiles de crucero, acciones que a su juicio "serán juzgadas en un tribunal internacional". "Es una violación de todas las convenciones. Nadie en todo el mundo te perdonará la muerte de ucranianos pacíficos", advirtió.



"Járkov pacífica. Járkov fuerte. Siempre has sido así. Siempre serás así. También resistirás esto. Vamos a proteger Ucrania. Vamos a ayudar a todos los que han sufrido por esta inhumana invasión", ha añadido.



Las autoridades municipales de Járkov denunciaron este lunes nueve muertos y 37 heridos por el impacto de los proyectiles rusos, incluidos tres menores de edad.



Además, Zelenski ha vuelto a solicitar una zona de exclusión aérea para misiles, aviones y helicópteros rusos. "Debemos considerar una zona de exclusión aérea total para misiles, aviones y helicópteros rusos", si bien no hizo referencia a quién ni a cómo se debería imponer esa zona.



Por último, y en cuanto a la posición de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, Zelenski argumentó que un país que comete crímenes contra civiles "no puede ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU". "Hay que cerrarles todos los puertos, canales y aeropuertos del mundo", concluyó.