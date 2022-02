Rusia bombardea las afueras de Kiev en una nueva noche de terror

#URGENTE uD83CuDDFAuD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDFA | Literalmente la noche se volvió en día luego de la explosión de un deposito de petróleo en Vasilkov. #Ucrania #Kiev #URGENT uD83CuDDFAuD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDFA | Literally night turned into day after the explosion of an oil depot in Vasilkov. #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/JZibk0sIb2