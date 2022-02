Vladimir Putin dirigirá ejercicios rusos con misiles balísticos y de crucero

La tensión no se relaja con esta medida rusa. En los ejercicios participarán unidades de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, el Distrito Militar Sur, las Fuerzas de misiles estratégico y las flotas del Mar Negro y del Norte. No obstante, los rusos aseguran que no tienen pensada una invasión.