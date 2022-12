Perú: demoran el debate sobre el reemplazo temporal de Dina Boluarte

Una comisión del Congreso de Perú suspendió una sesión destinada a debatir un proyecto de ley del Gobierno para que la presidenta del país, Dina Boluarte, puede ser reemplazada de manera interina por el titular del Parlamento si ella debe viajar al exterior.



Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, dijo este martes que suspendía el debate luego de haber escuchado opiniones a favor y en contra de la medida por parte del resto de miembros del cuerpo.



En las casi dos horas de debate hasta entonces, diversos parlamentarios señalaron que lo recomendable era dejar el asunto a expertos constitucionales que pudieran objetar sobre la legalidad de la propuesta del Ejecutivo, informó la emisora RPP.



Se espera que, tras el veredicto de los expertos, la comisión trate la medida, que debe ser aprobada por dictamen del cuerpo para permitir su debate en el pleno del Parlamento unicameral.



Boluarte presentó la iniciativa el lunes por la noche “con carácter urgente”, y el diputado fujimorista Guerra manifestó su disposición a que el grupo se reuniera de inmediato, desde anoche a las 21.



La urgencia de la iniciativa se debe a la intención de la mandataria de asistir a la asunción del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el domingo próximo, y el proyecto propone que el presidente del Congreso, José Williams, asuma la Presidencia hasta su regreso.



Ese viaje “es una ocasión sumamente importante para que la señora presidenta pueda llevar personalmente el mensaje de la normalidad democrática y constitucional que se vive en el Perú y ejercer la diplomacia presidencial que es importante”, afirmó la canciller, Ana Gervasi, según la agencia de noticias Andina.



La propuesta de Boluarte se basa en un vacío de la Constitución y en el hecho de que las dos vicepresidencias que contempla el régimen legal peruano están vacantes.



El artículo 115 de la carta magna establece que en caso de “impedimento temporal o permanente” del presidente de la república, la línea de sucesión está compuesta por el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y el presidente del Congreso, en ese orden.



Pero el último párrafo de ese artículo señala que “cuando el presidente de la república sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho” y “en su defecto, lo hace el segundo vicepresidente”, sin mencionar taxativamente qué debe ocurrir si no hay vicepresidentes.



Boluarte asumió la Presidencia de Perú el 7 de este mes en su carácter de vicepresidenta, luego de la destitución del mandatario Pedro Castillo votada por el Parlamento.



Castillo asumió el gobierno el 28 de julio de 2021 solo con Boluarte como vicepresidenta, luego de que la justicia electoral inhabilitara al postulante a segundo vice, Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, cuando ya había vencido el plazo legal para introducir cambios en las fórmulas de candidatos para los comicios de abril de ese año.



De aprobarse el proyecto de Boluarte -que postula una reforma del artículo 32 del Reglamento del Congreso y no una modificación constitucional-, el presidente del parlamento podrá realizar las funciones representativas y administrativas que permitan el normal desarrollo de la Presidencia, pero no podrá llevar a cabo actos de gobierno.