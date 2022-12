La comisión del asalto al Capitolio pide imputar a Donald Trump por cuatro cargos penales

La comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 aprobó ayer por unanimidad solicitar la imputación del expresidente Donald Trump por cuatro delitos: incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y conspiración para dar falso testimonio.



El resumen ejecutivo del informe de la comisión leído ayer describe con detalle cómo Trump intentó doblegar, presionar o engañar a cualquiera que no se plegara a su intento de impedir su derrota en las elecciones presidenciales pese a saber que muchas de esas maniobras eran ilegales, por lo que consideran que es responsable último de la "insurrección" con sus mentiras a la opinión pública.

Foto: EFE. Asalto al Capitolio de simpatizantes de Donald Trump.

Trump intentó cambiar el resultado mediante la intervención de cargos públicos en los estados clave, de responsables del Departamento de Justicia, de legisladores estatales y otros funcionarios.



"Diseminó intencionadamente acusaciones falsas de fraude" para evitar la victoria de Joe Biden. "Estas afirmaciones falsas provocaron que sus simpatizantes hicieran uso de la violencia el 6 de enero", destacó la comisión.



El discurso y la postura de Trump fueron "premeditadas" porque sabía que las acusaciones de fraude eran falsas pese a lo cual no le importó seguir difundiéndolas. "La decisión del presidente Trump de declarar falsamente su victoria en la noche electoral y de pedir que se parara el recuento ilegalmente no fue espontánea. Fue premeditada", subraya el texto.



Donald Trump ha reaccionó a través de mensajes en su red social, Truth Social, donde señaló que la decisión de la comisión de procesarlo es una medida que le hace "más fuerte".



"Estas personas no entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad se reúnen a mi alrededor. Me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte", escribió en su red social.



El exmandatario describió las investigaciones como un esfuerzo por socavar su campaña, ya que el cargo de insurrección podría impedir que vuelva a postularse para presidente a la Casa Blanca en 2024.



"La gente entiende que la Oficina Demócrata de Investigación, el DBI, quiere evitar que me postule para presidente porque saben que ganaré y que todo este asunto de enjuiciarme es como lo fue el juicio político: un intento partidista de marginarme a mí y al Partido Republicano", ha agregado.



El domingo Trump había criticado a la comisión por ser "muy partidista" y denunció que sus miembros estaban "filtrando ilegalmente" información confidencial.