Fuerte video: bloguero trasmitía en vivo y lo asesinan ante su cámara

El hecho ha causado conmoción en Nepal: sucedió que el bloguero chino Gan Soujiong, de 29 años, que publicaba como 'Fatty goes to Africa', fue ultimado a puñaladas aparentmente por un bloguero rival, según divulgó The Daily Mail.

Lo asesinaron mientras hacía una transmisión en vivo desde un mercado en Katmandú, Nepal. Asimismo, una persona que lo acompañaba también recibió heridas.

"En la transmisión en vivo, hecha el 4 de diciembre, Gan caminaba mientras hablaba con otras dos personas, hasta que finalmente comenzó a gritar y dejó caer su teléfono. En el ataque, el bloguero sufrió heridas en el pecho y en el abdomen, por lo que fue hospitalizado en el National Trauma Center, donde finalmente perdió la vida", explica Rt.

Además, se informa, Li Chuzan, de 32 años, quien acompañaba a la víctima fatal, también sufrió heridas en el estómago, pero sobrevivió tras recibir atención médica, aporta The New York Post.

"Poco después fue detenido un ciudadano, también de nacionalidad china, Feng Zhengyung, de 37 años, quien es conocido en Internet como 'Ayun'. El sospechoso vive en Nepal y de acuerdo con los primeros informes, tenía una rivalidad con la víctima por múltiples disputas", sigue la agencia.

La víctima ganó millones de seguidores chinos en las redes sociales. Se dedicaba en ellas a presentar comidas y la cultura de distintos países del mundo.

