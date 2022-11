Elecciones legislativas en Estados Unidos: la revancha de Donald Trump

Los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, al igual que en otros países, suelen proyectar si la gente está conforme (o no) con el rumbo del actual Gobierno. Pero el caso de los comicios de este martes 8 de noviembre muestra aristas tan peculiares que no resulta exagerado decir que estamos ante uno de los sucesos más importantes de los últimos tiempos.

Hay, al menos, dos elementos claves a resaltar en el análisis. El primero, que resulta obvio, es que se trata del país más importante e influyente del mundo. El segundo tiene nombre propio: Donald Trump.

Aunque en esta ocasión no se postulará a ningún cargo, el líder del movimiento MAGA (siglas en inglés de “Hacer Grande a Estados Unidos de Nuevo”) es, sin duda, el gran protagonista de la política estadounidense y de esta elección legislativa. Y así lo demuestran las encuestas de opinión que lo muestran como favorito para ganar las presidenciales de 2024. Esto a pesar de que los sondeos no suelen favorecerlo, al igual que sucede con la mayoría de los políticos que desafían el statu quo.

Recordemos que en las últimas elecciones presidenciales de 2020, el entonces presidente Trump obtuvo el respaldo de más de 72 millones de votantes y, según ha denunciado desde entonces, en realidad fueron muchísimos más. De hecho, resultó sorprendente que un candidato sin carisma, casi sin intervenciones públicas y con poco apoyo de su propia base, Joe Biden, haya obtenido 81 millones de votos.

Uno podría decir que eso es historia pasada, pero en realidad tiene mucho que ver con lo que sucede hoy. Luego de dos años con Biden en la Casa Blanca, el dirigente demócrata encuentra un enorme rechazo en la sociedad en general, e inclusive dentro de su propio partido (hay candidatos que no quisieron renovar su banca para no quedar emparentados con el actual Gobierno federal). Una encuesta de la consultora SSRS para CNN -un medio muy cercano al dirigente demócrata- arrojó un 56% de desaprobación a Biden en octubre, en tanto que otro trabajo realizado por Fabrizio Lee and Associates, mostró que el 71% de los estadounidenses piensa que el país va en una dirección errónea.

Son varios los factores para tal escenario: además de su eventual falta de legitimidad de origen, se suman la salida desastrosa de las tropas estadounidenses de Afganistán, la alta inflación (que supera el 8% interanual), la inminente recesión económica, el descontrol migratorio en la frontera sur (que está afectando a los propios estados gobernados por los demócratas) y el -cada vez más cuestionado- apoyo irrestricto a Ucrania.

Actualmente, en el Senado ambos partidos están empatados 50-50 y la Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata (+9). Sin embargo, en estas elecciones se renueva -además de 36 de las 50 gobernaciones- un tercio de la cámara alta y la totalidad de la cámara baja (435 escaños).

Los republicanos están entusiasmados con hacer una elección histórica que les permita tener mayoría en ambas cámaras. Y así lo demuestran los números proyectados: el último trabajo de RealClear Politics muestra, para la Cámara de Representantes, un resultado tentativo de 228 para el Partido Republicano, 174 para el Partido Demócrata y 33 indefinidos. Un escenario similar ocurriría en el Senado: 48 para el Partido Republicano, 44 para el Partido Demócrata y 8 indefinidos.

Y cuando hablamos del Gran Partido Viejo, estamos hablando de Donald Trump, ya que en estos dos últimos años, lejos de retirarse, el dirigente conservador ha estado luchando en la interna del partido y le ha ganado finalmente la pulseada al establishment otrora liderado por los RINOs (término despectivo para catalogar a los republicanos que simpatizan con los demócratas y sus políticas). De hecho, hasta el último momento, Trump ha participado en mítines de campaña para apoyar -con un rotundo éxito- a sus candidatos en las internas del GOP.

De concretarse la “ola roja” que hasta los propios medios hegemónicos -alineados a la Administración Biden- vaticinan, lo que vendrá posteriormente promete generar un cambio sustancial en la política estadounidense.

Lo más relevante será, sin duda, el pedido de juicio político a Joe Biden. Son varios los republicanos que ya han adelantado que impulsarán el impeachment contra el mandatario demócrata. De hecho, no será la primera vez. En 2021, hubo un pedido de juicio político por parte de la congresista trumpista Marjorie Taylor Greene y también se presentó otro por parte de cuatro representantes republicanos. Sin embargo, al no tener mayoría en la Cámara de Representantes, estos pedidos no prosperaron; no obstante, esta situación podría revertirse a comienzos del 2023 cuando asuma el nuevo congreso.

De hecho, con la nueva composición parlamentaria podría haber un cambio inmediato en la política exterior de Washington. En un mitín en Iowa el 3 de noviembre, la nacionalista-conservadora Taylor Greene aseguró que si los republicanos retoman el control de ambas cámaras "ni un centavo más irá a Ucrania". “Nuestro país es lo primero”, aseguró.

En este marco, el que también está en la mira es el controvertido hijo del presidente, Hunter Biden, quien enfrenta graves acusaciones de realizar espurios negocios en el extranjero (incluyendo a Ucrania y China) con la eventual complicidad de su padre, quien en ese entonces desempeñaba el papel de vicepresidente de Barack Obama.

Es más, dirigentes republicanos adelantaron que también impulsarán una investigación contra el propio FBI, ya que -alegan- minimizó e “hizo la vista gorda” de los delitos de Hunter Biden para no perjudicar a su padre en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2020. Inclusive, el propio Mark Zuckerberg reconoció en una entrevista en el popular podcast 'The Joe Rogan Experience' que la agencia federal confabuló con Facebook para censurar esta información en esa fecha clave.

En medio de esta arremetida republicana, medios estadounidenses han informado que, según fuentes cercanas a Trump, el líder conservador podría anunciar su postulación para retornar a la Casa Blanca tan pronto como el próximo 14 de noviembre. Hecho que, sin duda, ya está inquietando a Joe Biden, el Partido Demócrata y buena parte del establishment estadounidense.