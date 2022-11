La argentina que aspira a ser alcaldesa en Miami-Dade

MDZ Radio conversó con la argentina, nacida en Buenos Aires, Claudia Mariaca, que aspira a ser alcaldesa de Miami- Dade. Mariaca expresó que hace 30 años vive en Estados unidos y aspira a ser la primera alcaldesa mujer de su ciudad.

Gracias al trabajo de su papá, la argentina contó que vivió en diferentes países: Bélgica, Brasil, Chile. "Me gradué del secundario en Brasil y decidí irme a la facultad de Boston, donde me gradué en Economía y Finanzas. Luego me mudé a Miami, hace más de 30 años que estoy en Estados Unidos", relató.

Su recorrido en la política, según contó Mariaca, comenzó en 2013, cuando el alcalde de ese momento empezó a tomar ciertas decisiones que no le gustaban: "Allí me empecé a involucrar, acá es muy simple, uno toma la decisión de ir e informarse, ir a la reunión del consejo, hablarle a tus concejales, decirles que no te está gustando tal o cual cosa y a partir de eso se va creciendo" contó.

En cuanto a su postura política, explicó que se inclina más a ser del centro: "Soy de la idea de votar por el mejor candidato, independientemente del partido. La mayoría de la gente que vive acá es del centro y cada vez más gente se convierte en votante independiente en nuestra propia ciudad" explicó.

La argentina radicada en Estados Unidos contó que lleva seis años de carrera política, fue electa en 2016 como concejal, y reelecta en el 2020: "Tengo el apoyo del consejo actual y de nuestro alcalde que ahora se convirtió en comisionado de Miami-Dade. Sería la primera alcaldesa mujer de nuestra ciudad. Somos una ciudad bastante joven, vamos a cumplir 20 años", detalló.

En cuanto a los proyectos que tiene en mente, manifestó que planea seguir contribuyendo a que su ciudad esté en buenas condiciones, mejorando las calles, semáforos y el transporte público. "Para mí lo más importante es hacer algún cambio”, agregó.

Finalmente Mariaca habló sobre el clima político estadounidense y advirtió que se está visibilizando fuertes divisiones internas tanto en el Partido Repúblicano como en el Demócrata: "En el próximo años vamos a ver un poco qué grieta se van a formar dentro de los propios partidos y obviamente todo el mundo va a estar verificando cómo sigue el presidente actual, y su salud, lo positivo es que tenemos en este país un sistema legal independiente" cerró.