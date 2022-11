Líderes mundiales se reúnen de urgencia en Bali por Polonia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los otros líderes del G7 participantes en la cumbre del G20 en Bali iniciaron hoy una reunión de emergencia en esta isla indonesia para tratar el incidente en Polonia, según informó la Casa Blanca.



El encuentro tiene lugar en el Grand Hyatt de Bali donde se aloja Biden, y adonde la prensa pudo ver la llegada del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



El Gobierno de Polonia atribuyó este miércoles a un "misil de fabricación rusa" la explosión registrada el martes en el este del país cerca de la frontera con Ucrania que causó dos muertos, y convocó al embajador de Rusia en Varsovia.



La prensa pudo acceder al comienzo de la reunión y vio cómo los líderes estaban sentados en una mesa ovalada con placas con los nombres de los países y organizaciones presentes.



Los periodistas preguntaron a Biden si iba a ofrecer información sobre la causa de la explosión, a lo que el mandatario respondió con un simple "no".



En concreto, aparte de Biden, a la reunión acudieron el canciller alemán, Olaf Scholz; los primeros ministros de Canadá, Reino Unido, Italia y Japón, Justin Trudeau, Rishi Sunak, Giorgia Meloni y Kishida Fumio, respectivamente; y el presidente francés, Emmanuel Macron;



También estaban la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informó la Casa Blanca.



Michel se mostró "conmocionado" por las noticias sobre el impacto de los misiles en territorio polaco, y afirmó que se encontraba "en contacto con las autoridades polacas, miembros del Consejo Europeo y otros aliados" para analizar la situación, en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.



Biden tenía previsto empezar el día a las 9.00 hora local (1.00 GMT) con una ceremonia para plantar un árbol con el presidente indonesio junto a otros mandatarios; pero la participación del mandatario estadounidense y sus colegas del G7 se suspendió con motivo del incidente en Polonia.



El presidente indonesio, Joko Widodo, sí acudió al evento previsto este miércoles, y preguntado por la prensa, dijo que no había hablado con otros líderes mundiales sobre lo ocurrido en Polonia.



"El G20 es un foro económico, financiero y diplomático, no un foro político. Así que aquí hablamos de economía", dijo el líder a cargo de la presidencia de turno del grupo.