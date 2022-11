Explosión en Polonia: el contundente mensaje de la Unión Europea

La República Checa, que este semestre preside la Unión Europea (UE), consideró hoy que si se confirma el presunto impacto de misiles rusos en territorio polaco, se trataría de una nueva escalada por parte de Rusia.



"Los ataques masivos con misiles de hoy por parte del ejército ruso en Ucrania muestran claramente que Rusia quiere aterrorizar a su pueblo y continuar destruyendo el país", escribió el primer ministro checo, Petr Fiala, en su cuenta de Twitter.



"Si Polonia confirma que los misiles también impactaron en su territorio, será otra escalada por parte de Rusia", añadió el jefe del Gobierno checo en su breve comunicado, en el que también expresó el apoyo de su país a Varsovia.



"Apoyamos firmemente a nuestro aliado en la UE y la OTAN", afirmó.

Dnešní masivní raketové útoky ruské armády na Ukrajinu jasne ukazují, že Rusko chce terorizovat její obyvatele a zemi dál nicit.



Pokud Polsko potvrdí, že rakety zasáhly i jeho území, pujde o další eskalaci ze strany Ruska.

Stojíme pevne za naším spojencem v EU a NATO. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 15, 2022



El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó esta tarde a la Comisión de Seguridad Nacional, después de que medios polacos publicaran la noticia de un impacto de misiles en la localidad de Przewodów, cerca de la frontera con Ucrania, y en el que supuestamente murieron dos personas.



El portavoz del Gobierno polaco instó a los medios a no difundir "noticias sin confirmar" y señaló que tras la reunión se harían públicas las informaciones disponibles "en la medida de lo posible".



Por su parte, el Pentágono se mostró cauto e informó en una rueda de prensa de que está evaluando las informaciones aparecidas en los medios.



Rusia aseguró que no ha efectuado ataques contra objetivos cerca de la localidad polaca de Przewodów y calificó de "provocación deliberada" las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de misiles rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia.



"No se realizaron ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia por medios de destrucción rusos", afirmó el Ministerio de Defensa en un breve comunicado.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que fue un ataque con misiles rusos.



"Se trata de un ataque con misiles rusos contra nuestra seguridad colectiva. Es una escalada muy significativa", dijo Zelenski.