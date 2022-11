Xi Jinping y Biden acercaron posturas sobre la guerra en Ucrania pero no por Taiwán

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par de China, Xi Jinping, coincidieron en la necesidad de evitar un "conflicto" y acercaron posturas sobre la guerra en Ucrania, pero no sobre la cuestión de Taiwán, durante un encuentro de tres horas en Bali, en la previa del inicio de la cumbre del G20 organizada por Indonesia.



Con banderas de ambos países de fondo, los mandatarios se dieron un apretón de manos para las cámaras presentes antes de mantener la tan esperada bilateral, la primera en persona desde la llegada del demócrata a la Casa Blanca.



En un momento de alta tensión diplomática, ambos líderes lanzaron mensajes conciliadores: no hay necesidad de "una nueva Guerra Fría", dijo Biden, mientras que Xi afirmó que el mundo era "suficientemente grande" para la prosperidad de ambas potencias.



No obstante, este acercamiento tuvo un límite: la cuestión de Taiwán, que China considera parte de su territorio, mientras que la Casa Blanca, sin abandonar su postura oficial de reconocer la posición de Beijing, se acercó cada vez más a las reivindicaciones de las autoridades de la isla, consigna Télam.



Las tensiones se multiplicaron en los últimos meses con la visita a Taipéi de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y unas enormes maniobras militares lanzadas posteriormente por China en la zona.



"La cuestión de Taiwán es el corazón de los intereses centrales de China, los cimientos en la fundación política de las relaciones de China-EEUU y la primera línea roja que no debe cruzarse", dijo Xi, según los medios estatales.



En cambio, los dos líderes encontraron más terreno en común en la cuestión de la guerra de Ucrania, que probablemente se convierta en el asunto central de la cumbre del G20 en Indonesia.



"El presidente Biden y el presidente Xi reiteraron su acuerdo de que una guerra nuclear nunca debe ser librada (...) y subrayaron su oposición al uso o la amenaza de usar armas nucleares en Ucrania", dijo la Casa Blanca.



Aunque no hizo referencia a la cuestión nuclear, el presidente chino dijo que su país está "muy preocupado" por la situación actual en Ucrania y alertó que "las guerras no producen ningún ganador", señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.