El apocalíptico mensaje del pastor evangélico de Jair Bolsonaro sobre el futuro de Lula

El pastor evangélico Silas Malafaia, que se describe como "amigo" de Jair Bolsonaro, tiene más de 130 iglesias en 11 estados, desde donde hizo campaña para la reelección del actual presidente y aspira a que sean un refugio para sus votantes, según dijo en entrevista con Télam, en la que habló sobre la "monstruosa" oposición a la que se enfrentará el mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva en el Congreso y amenazó con un posible derrocamiento.

"Soy amigo del presidente desde 2004, cuando él era diputado y yo iba a las audiencias públicas en el Congreso sobre temas de valores y familia. Hacíamos una dupla porque la agenda de los evangélicos es su agenda", describió sobre los inicios de la relación con el presidente.

"Estos tipos (PT) que gobernaron durante 14 años dejaron una huella de corrupción enorme. Para mí siguen siendo los mismos y ahora va a ser un poco peor, porque Lula perdió fuerza, potencia, se está volviendo un poco senil. Creo que no le será fácil. Lamento que estas elecciones hayan sido tan vergonzosas por la manipulación", dijo el pastor evangélico sobre Lula.

Y sostuvo: "El pueblo es el poder supremo. Para que el pueblo derribe cualquier Gobierno, tiene que estar en la calle durante semanas con todo parado. Las manifestaciones frente a los cuarteles van a pasar. Pero si Lula comete un error y este país entra en crisis, entonces van a derrocarlo. El pueblo va a trabar todo y él no va a tener cómo andar".

"La agenda de valores no saca al pueblo a la calle. Ni siquiera al evangélico. Es la cuestión económica y social la que puede colocar a un pueblo en las calles y derrocar a cualquier Gobierno", rescató.

Sobre cómo seguirá la carrera de Bolsonaro tras la derrota, dijo: "Los primeros meses se va a quedar callado y luego va a caminar por Brasil, estará en todos los eventos y no tirará por la borda todo lo que conquistó. No está loco. Él es el líder de la derecha. Y hoy en las redes sociales la izquierda no tiene el poder que tiene la derecha. No hablé con él, pero tengo un 99,99 por ciento de certeza de que hará eso".

Malafaia, desde sus más de 130 templos en la iglesia Asamblea de Dios Victoria en Cristo, así como desde sus redes sociales, militó por la reelección del exmilitar y fue acusado de difusor de "fake news" contra Lula, así como de un discurso abiertamente hostil contra el líder de izquierda.