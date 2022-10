Lula vs. Bolsonaro: qué dice la primera encuesta sobre el balotaje

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva aventaja por 10 puntos porcentuales al actual mandatario, Jair Bolsonaro, en la primera encuesta de intención de voto publicada hoy, tras la primera vuelta del domingo pasado y con vista al balotaje del 30 de este mes por la Presidencia de Brasil.



Lula obtendría 55% de los votos válidos contra 45% de Bolsonaro, de acuerdo con el sondeo de la firma Ipec, perteneciente a la cadena de medios Globo, divulgado esta tarde.



El trabajo tiene un margen de error de más o menos 2%, de modo que, en el escenario más ajustado, Lula se impondría con 53% a 47%, según la intención de voto detectada por Ipec.



La investigación, efectuada entre el lunes y hoy, recogió una intención de votos totales de 51% para Lula y 43% para Bolsonaro, según publicó el diario digital G1, de la red Globo.



Los sufragios válidos son aquellos que se inclinan positivamente por alguno de los candidatos, y para calcular su incidencia no se consideran los votos nulos o en blanco ni, en el caso de las encuestas, las respuestas de quienes no decidieron a quién apoyarán.



Asimismo, el sondeo registró que 50% de los brasileños no votaría de ninguna manera por Bolsonaro y que 40% no lo haría por Lula.