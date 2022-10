Lukashenko confirma la participación de Bielorrusia en la ofensiva rusa sobre Ucrania

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, confirmó abiertamente que su Gobierno sí participa en la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania, después de meses en los que se ha esforzado por matizar su grado de vinculación con la invasión de su aliado Vladímir Putin.

"Participamos en ella. No lo escondemos. Pero no hemos matado a nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte", argumentó Lukashenko, quien aludió a una implicación "limitada", únicamente para "impedir que el conflicto se extienda a territorio bielorruso" o para prevenir un posible ataque desde Polonia, Lituania y Letonia.



Según Lukashenko, las tropas ucranianas cuentan con 15.000 efectivos en la frontera y disponen de equipos de vigilancia que, en ocasiones, violan el espacio aéreo bielorruso. "Están supuestamente muy preocupados por la entrada de Bielorrusia en la guerra y al mismo tiempo siguen con las provocaciones en la frontera", señaló.



El mandatario bielorruso amplió también el foco para recriminar a los "políticos occidentales" sus declaraciones "cínicas" sobre la ofensiva de Rusia en Ucrania, que enmarca dentro de unos esfuerzos para contrarrestar el supuesto peso de Moscú en la escena internacional.



En este sentido, acusó a Estados Unidos de intentar deshacerse de Rusia y de sus aliados para centrarse en China y, al mismo tiempo, de buscar que la UE tenga una "mayor dependencia". De hecho, vaticinó que "Estados Unidos destruirá a la Unión Europea".



El papel que desempeña Bielorrusia en el conflicto de Ucrania ha sido motivo de debate constante desde el inicio mismo de la invasión, en la medida en que sirvió para lanzar ataques que, en un primer momento, aspiraban incluso a facilitar avances sobre la capital ucraniana, Kiev.



Lukashenko descartó que tenga previsto decretar una movilización como la anunciada por Putin para reforzar a las Fuerzas Armadas, pero la Inteligencia ucraniana sospecha que podría servirse de reservistas rusos para mejorar su capacidad de defensa. En concreto, podría desplegar hasta 20.000 efectivos.



Tras estas declaraciones, la opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, quien se autoproclamó "líder nacional" del país en febrero tras acusar a Lukashenko de cometer "traición" al participar en la invasión rusa de Ucrania, señaló que no hay que dejarse engañar por las palabras del mandatario.

THE POLITICAL ROOM. La opositora Svetlana Tijanovskaya, exilada en Lituania, se autoproclamó "líder nacional"

"Hoy Lukashenko dijo lo que ya sabemos: que el régimen asesino de Bielorrusia está participando en la guerra contra Ucrania. Pero aseguró que 'no matan a nadie'. No nos dejemos engañar. La sangre de miles de ucranianos inocentes, y también de muchos bielorrusos, está en sus manos", precisó en su perfil oficial de Twitter.



Tijanovskaya, quien asegura que se autoproclamó "líder nacional" solo para "proteger la soberanía e independencia del país y representarlo en las negociaciones de seguridad regionales", se encuentra afincada en Lituania desde que arrancó la crisis tras las elecciones de agosto 2020, fraudulentas a ojos de la UE.