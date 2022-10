Reino Unido bajo el "triunfo" de Mahatma Gandhi

A los 75 años, Camila Parker, esposa del Rey Carlos III de Inglaterra, viajó hasta la India para someterse a tratamientos médicos de rejuvenecimiento y equilibrio mental. La cultura oriental y sus métodos terapéuticos ganan cada día más prestigio entre los habitantes del Reino Unido.

“Este tipo de centros trabaja sobre el bienestar y la calidad de vida. Por pertenecer a la cultura hindú, las técnicas de Ayurveda, el espiritualismo y el yoga se han extendido por todo el mundo. Nos sacan a menudo de nuestra rutina diaria y nos ayudan a acomodar y ordenar nuestras comidas, el descanso y practicar una desintoxicación. Seguramente, esto es lo que está buscando la reina consorte en Bangalore”, señaló el doctor Diego Bernardini, médico gerontólogo residente en Nueva York.

El profesional profundizó sobre las bondades de una cosmovisión que va sumando millones de adeptos año tras año en Occidente.

“Se trata de terapias ideales para gente estresada. Este tipo de cultura otorga una gran importancia a la introspección, al espiritualismo, al más allá. Se trata de tratamientos ideales para personas que están muy expuestas, que son muy expansivas y siempre tienen que agradar y quedar bien. Personajes tan políticamente correctos pueden encontrar la paz gracias a la relajación”, agregó el prestigioso médico de origen argentino.

Reino Unido enfrenta un situación inédita: un flamante rey que está a punto de cumplir 74 años de edad y un nuevo primer ministro que apenas tiene 42 años, el más joven que se recuerde.

“La longevidad y la juventud hoy se expresan de distintas maneras. La fuente de la energía y la belleza se buscan desde hace miles de años pero debemos asumir que la vida es un viaje y que si no nos ordenamos la podemos pasar mal. No existe una pastilla para el que no quiere hacer ejercicio. Si existiera, todo el mundo la querría ya que la actividad nos otorga entre cinco y seis años más de vida. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, todos los días. Además, hay que contar con objetivos, comer sano y tener un médico clínico. Son las tres grandes claves para la actual vida cotidiana” cerró el doctor Diego Bernardini.