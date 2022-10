El motivo por el que Israel no ayudará a Ucrania en su guerra contra Rusia

Tel Aviv aseguró que no habrá envíos de armas o personal a Kiev, pero aportaría sistemas antidrones para que las tropas de Volodimir Zelenski puedan defenderse de la presente agresión armada.

Smartshooter o “Smash” es un sistema de control de fuego individual de alta tecnología que utiliza radares capaces de reconocer, rastrear y golpear objetivos aéreos y terrestres con una precisión insuperable.

El sistema israelí se mostró por primera vez en 2022 en una exposición militar en París.

“Existe un 99.9 por ciento de chances de que Israel NO involucre material bélico o soldados en la actual invasión a Ucrania. Existe un dicho en Israel que señala que ese país comparte fronteras con Rusia, cuando todos saben que eso no ocurre en la práctica, en los mapas. Se trata de un eufemismo para señalar que ambas naciones tienen buena relación. Existe un acuerdo tácito para que Tel Aviv ingrese en Siria a buscar agresores que responden al Hezbollah. Moscú, que tiene fuertes intereses en esa nación, hace la vista gorda y no interviene. Por el contrario, garantiza que los terroristas no se acerquen hasta los límites fronterizos”, expresó Isaac Benoliel, un especialista en seguridad militar formado durante años en el seno de las tropas que defienden el Estado judío.

“Hay que estar muy atentos con el tema de los drones suicidas que Teherán está probando. Se trata de tests para poder mejorarlos y luego atacar ciudades israelíes. Irán es una amenaza permanente, es un enemigo declarado. No vienen con rodeos. Dicen abiertamente que su fin último es hacer desaparecer al Estado de Israel, uno de los pocos sistemas democráticos de Medio Oriente”, agregó Benoliel.

Por último, con respecto al desenlace final de las acciones bélicas, sostuvo: “Las fuerzas de Vladimir Putin no pueden terminar con una derrota porque, perdido por perdido, haría un desastre este presidente. Pero, los ucranianos están defendiendo su territorio y, por el contrario, los rusos no sienten que esta sea una guerra propia. Ven que los están mandando para defender intereses que no les son propios”.