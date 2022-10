¿Lo sabías? Por esta razón todavía hay ceniceros en los aviones

Hay ceniceros en los aviones y está prohibido fumar durante los vuelos. ¿Por qué no los han quitado? Allí, en las puertas de los baños, siempre hay un letrero que prohíbe fumar.

No obstante, aún no han retirado los ceniceros. Según una azafata, no lo hacen , "por si acaso alguien igualmente lo hace, además de que es un requisito legal tener un lugar seguro para deshacerse de los cigarrillos a bordo".

Así, todo se debe a un seguimiento de normas, en caso de que aparezcan infractores. Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, el cenicero es el lugar conveniente para desechar los cigarrillos u otro material para fumar.

De esta manera, debe entenderse que, aunque está prohibido y fumar en un vuelo trae castigo, el cenicero debe estar.

Fumar en los aviones fue prohibido por vez primera en Australia en 1987. Siguió en 1988 en Estados Unidos y, en Europa, recién en 1997.

Según aporta la agencia Rt, "la prohibición de fumar en los aviones comenzó a implementarse después de un incidente en 1973, en el que un cigarrillo no fue bien apagado y se tiró a la papelera de un baño provocó que un Boeing 707 de la Varig de Brasil tuviera que aterrizar de emergencia en París, causando la muerte de más de 100 personas por asfixia".

