El comentario de Jair Bolsonaro sobre unas niñas provocó una nueva polémica

Un comentario del presidente brasileño Jair Bolsonaro en un podcast sobre unas adolescentes venezolanas causó revuelo en las redes, donde llegaron a llamarlo de pedófilo, provocando la ira del mandatario, que salió de la cama este domingo muy temprano para defenderse en una transmisión en vivo.



El presidente había contado que, durante un paseo en moto por una comunidad vecina de Brasilia, vio unas niñas venezolanas, de 14 y 15 años, y que "pintou um clima" (una expresión popular).



“Estaba en Brasilia, en la comunidad de São Sebastião, si no me equivoco, un sábado en moto […] Detuve la moto en una esquina, me quité el casco y miré a unas niñas ... Tres, cuatro, guapas, 14, 15 años, ordenadas, un sábado, en una comunidad, y vi que se parecían un poco. Había un estado de ánimo, volví. '¿Puedo entrar a tu ¿casa?' Entré. Había como 15, 20 niñas, el sábado por la mañana, preparándose, todas venezolanas. Y yo pregunto: niñas bonitas de 14, 15 años, preparándose el sábado ¿para qué? Ganarse la vida”, aseguró el mandatario en el programa 'Paparazzo Rubro-Negro', transmitido el viernes.





Las declaraciones del mandatario se dieron cuando reiteraba su discurso de que Brasil podía llegar a convertirse en una Venezuela si el exmandatario progresista Luiz Inácio Lula da Silva gana la presidencia, y que situaciones como la de las adolescentes comenzarían a verse en el país.



"Asqueroso", "pedófilo", fueron algunos de los comentarios de los internautas en las redes sociales y este último calificativo llegó a ser tendencia en Twitter.



La situación provocó la ira de Bolsonaro y lo hizo salir de la cama este domingo para hacer una transmisión en vivo en la que acusó al Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula, de propiciar el revuelo en las redes y tergiversar sus declaraciones.



"El PT traspasó todos los límites. Desde hace poco vienen hablando barbaridades (...) se meten en mi vida privada, hacen barbaridades. Ahora hicieron una que traspasó todos los límites", dijo Bolsonaro.



En la transmisión, que realizó poco después de la media noche y duró cerca de 10 minutos, el líder ultraderechista explicó que el comentario que hizo buscaba mostrar su indignación con situaciones como la que vio con esas "muchachas humildes y bien arregladas", "que huyeron del hambre de su país" y están luchando para ganarse la vida.



Asimismo dijo que visitó la casa donde estaban las adolescentes venezolanas acompañado de otras personas y que esa la situación, que ocurrió hace dos años, fue transmitida en vivo por su equipo y divulgada después por la cadena CNN.



Lula y Bolsonaro se medirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 30 de octubre.



El último sondeo, divulgado el viernes por la firma Datafolha, señala que el exsindicalista cuenta con un 49 % de las intenciones de voto, frente al 44 % del ultraderechista.