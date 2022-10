Rusia ataca la red energética ucraniana

“Hoy, 11 de octubre, atacaron nuevamente las redes eléctricas con misiles y, como ven, estoy utilizando para alumbrarme una vela y no una bombilla porque nos estamos quedando sin energía. No atacaron la ciudad capital, como en jornadas anteriores, pero hubo descargas generalizadas en el resto del país. Pero, otra vez, los ucranianos no le tememos a estos ataques. Todo esto nos genera más odio, rabia y coraje. Nos da más ganas de donar dinero a los centros que están recaudándolo para el ejército. Lo mismo con respecto a la donación de sangre o el cuidado de los refugiados. Vamos a seguir la lucha porque no tenemos otras opciones” confesó Oleksii Ortydach, analista internacional en Kiev, desde las penumbras de su propio domicilio.

Los bombardeos generalizados están dañando especialmente las plantas de generación y distribución. Son los “targets” preferidos de las fuerzas invasoras. El objetivo de Moscú es impedir que el presidente Volodímir Zelenski le pueda garantizar calefacción a sus habitantes durante las próximas semanas y meses cuando las nevadas se tornen diarias.

Se lanzaron desde la Federación decenas de misiles de crucero y drones disparados contra estaciones eléctricas en Lviv (en el oeste), Vinnitsia (centro) y en Dnipró (este).

Zaporiyia, donde funciona una de las centrales nucleares más grandes de Europa, fue atacada una vez más, lo que pone en riesgo la seguridad con los graves riesgos locales y regionales que ello implica. Las víctimas fatales sumaron varias decenas.

Las crueles acciones contra población civil fueron la respuesta del Kremlin a la explosión el pasado fin de semana de un camión bomba que destruyó y provocó un gran incendio en el puente de Crimea, una infraestructura clave que conecta Rusia con la península anexionada en 2014.

Las líneas de trenes quedaron en llamas y un tramo importante de la carretera quedó derrumbado. El puente, inaugurado en 2018 y construido a iniciativa de Vladimir Putin, es el símbolo de la anexión de esos territorios. Costó unos 3.000 millones de dólares y es uno de los máximos orgullos del actual presidente de la Federación atacante.

Se trata de una conexión ferro-vial esencial para el transporte de personas y mercancías pero también sirve para el aprovisionamiento de las tropas invasoras desplegadas de manera ilegal. En los últimos meses, se han producido varias explosiones en instalaciones militares rusas de Crimea cuyas responsabilidades no fueron aún reivindicadas por Ucrania.