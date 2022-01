Horribles dichos de un "guía espiritual" argentino sobre niñas y niños abusados

Una campaña internacional se ha desatado contra un supuesto "gurú espiritual" argentino, que publicó un video en el que habla de los abusos sexuales a niñas y niños.

Entre otras barbaridades, Federico Paz dice sobre las violaciones a menores: "¿Cómo puede ser que un niño de cuatro, cinco años, esté atrayendo esta situación?".

El individuo es argentino y brinda talleres de autoayuda. En el video atribuye a una "explicación vibracional" los abusos a menores, lo que generó un escándalo y repudio generalizado en redes sociales. Entre otras cosas, se lo acusa de hacer apología de la pedofilia.

Paz considera que hay que "desmitificar qué es el abuso a un niño" y llega incluso a atribuir la responsabilidad del abuso a la víctima que lo padece.

En el video, que luego Paz eliminó de Instagram, sentencia: "Lo primero que siempre les digo es: acuérdense de que la atracción no es de conciencia, no es que la persona dice: 'quiero que me abusen'. Es un tema vibracional, inconsciente. ¿Por qué en algunas familias hay abusos y en otras no, cero? ¿Por qué a algunas personas les pasa y a otras no, a un hermano sí y a otro no? Ya sabemos que no es casualidad".

Paz tiene casi 50.000 seguidores y evalúa tanto los violadores como las víctimas (en este casos, los menores) son responsables porque "entraron en ese juego". Y también asegura que "ese niño se está haciendo cargo de un desbalance de energía que viene en su sistema".

Jamás habla Paz de la existencia de un delito.

Va más allá: "El supuesto 'guía' también defiende a los abusadores, ya que considera que 'estar en el lugar de perpetrador es horrible' y que quien lo acusa también se termina convirtiendo en victimario. Es decir, equipara a un niño con un adulto y no hace diferencia alguna entre quien comete el abuso y quien lo padece", publica del caso la agencia internacional Rt.

Las redes fueron lapidarias con el supuesto 'gurú'.

Además, considera que "el perpetrador es víctima y el víctima (sic) es perpetrador, está victimizándose no haciéndose responsable de que él también atrajo la violación". Según él, los abusos sexuales son "una interacción mutua" y que este tipo de "conflictos" se generan "por un desbalance de energía".

Los mensajes que condenan sus dichos piden el cierre de sus redes sociales y que se lo investigue por apología de la pederastia.

En su página, el supuesto 'guía' publica que tiene estudios de Ingeniería, Terapia Gestalt y Constelaciones Familiares y afirma que su objetivo principal "es que las personas puedan disfrutar mucho su experiencia en la vida. Que puedan descubrir quiénes son, qué vinieron a hacer, que los entusiasma y llena de pasión para poder concretarlo en un estilo de vida auténtico y fluido. En gran medida es hacer de la espiritualidad algo accesible, práctico y apasionante".

Así, este hombre brinda cursos sobre "cómo subir la vibración" "aprende a leer la energía", "espiritualidad es inteligencia" o estar "en sintonía con el alma" y "retiros con experiencia chamánica", que pueden valer hasta 290 dólares.

