Como si fuera un dibujo animado, ataron una salchicha a un dron para salvar a una perrita

Una pequeña perrita se salvó de morir ahogada gracias al ingenio de los rescatistas, que idearon una forma de sacarla de su predicamento que parecía propia de un dibujo animado.

Policías, bomberos y guardacostas tuvieron que llegar a una de las playas de Havant, en la localidad de Hampshire de Reino Unido, para intentar rescatar a Millie. La perrita, mezcla de jack russel y whippet, se encontraba en una zona de miasmas, y la marea estaba subiendo rápidamente.

Tras intentar algunos métodos tradicionales para rescatar al animalito, los trabajadores debieron pensar "fuera de la caja", y dieron con una solución muy imaginativa. El piloto de uno de los drones que estaban en el lugar sugirió algo sacado directamente de un dibujo animado: atar una salchicha al dron y hacer que Millie lo persiga hasta salir del peligroso lugar en el que se encontraba.

Las salchichas habían sido compradas en la tienda Aldi. Foto: Aldi UK

El jefe del Equipo de Búsqueda y Rescate con Drones, Chris Taylor, reconoció que no era la opción más normal. "Era una idea loca", dijo, sin atenuantes. "Una de las vecinas que estaban en la playa nos acercó las salchichas y las cocinó", explicó. "Nosotros las atamos con una piola.

Por las regulaciones de vuelo de los dones en Inglaterra, sólo pudieron atar una salchicha a cada uno sin pasarse del peso permitido de despegue. Afortunadamente, la estrategia funcionó, y los rescatistas observaron aliviados cómo Millie perseguía alegremente la carnada y se alejaba de la zona pantanosa.

"Si no hubiera salido de ese lugar estaría en peligro de ahogarse con la llegada de la marea", explicó Taylor. Aunque no hacía falta, el rescatista aclaró que "nunca antes" habían utilizado una salchicha como método de rescate. Suponen que la estratagema funcionó debido a que la perrita tenía mucha hambre, por lo que no descartan volver a utilizar este método si se encuentran en una situación similar.