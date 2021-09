La sorpresiva denuncia de Venezuela contra el mecanismo Covax y la OMS

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció en las últimas horas que Venezuela "no ha recibido ni una sola dosis" de las vacunas del mecanismo internacional Covax pese a que ya pagaron la deuda que tenían con el organismo.



"Covax ha distribuido más de 236 millones de dosis a los países en el mundo y a pesar de que Venezuela pagó 120 millones de dólares (unos 12.000 millones de pesos), no ha recibido una sola dosis al día de hoy", lamentó Rodríguez en una rueda de prensa.



Según la vicepresidenta, el no haber recibido los fármacos por parte del mecanismo encabezado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) suponen "sanciones de segundo nivel" y agregó que el Gobierno logró cubrir el costo de las vacunas con recursos estatales que consiguió "desapoderar" de las sanciones impuestas por Estados Unidos.





Al respecto, criticó que Washington "ha recrudecido el bloqueo" contra Venezuela "justamente durante la pandemia". Por otro lado, Rodríguez afirmó que el mecanismo respondió a las denuncias del Gobierno Venezolano con "todo tipo de excusas".



En julio pasado Venezuela anunció que pagó al Covax una deuda que tenía y que impedía que las vacunas llegasen al país, algo que fue confirmado por la Alianza para la Vacunación Gavi, que junto a la OMS creó el mecanismo que busca mejorar el acceso de fármacos en países de ingresos medios y bajos.



Sin embargo, días después, el presidente Nicolás Maduro dio un ultimátum al Covax al sentenciar: "O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero", y acusó al distribuidor de haberle "fallado a Venezuela" después de que el país había hecho "magia" para desbloquear los recursos.





El país acumula más de 337.000 casos de coronavirus confirmados desde que estalló la crisis sanitaria y más de 4.000 muertos. Venezuela, con 28,5 millones de habitantes, llegó a vacunar con al menos una dosis a más 9,3 millones de personas, mientras que 3,3 millones recibieron el esquema completo.