En Reino Unido falta personal de limpieza, camioneros y cocineros

Hay una gran escasez de personal para realizar limpiezas en empresas de Reino Unido. Ocurre que, durante el confinamiento, casi no hizo falta limpiar y, ahora, con el regreso de personal a las oficinas, no hay suficientes.

La información de la agencia Euronews indica que cada vez es más difícil encontrar gente para aseos en Gran Bretaña. Además, al concretarse el Brexit, "Londres dio también un portazo a los trabajadores no cualificados, trabajadores que siguen siendo necesarios":

Lo explica claramente Jane Pettit, directora general de Pioneer Facilities Management: "Muchos de nuestros operarios, diría que probablemente el 70% son españoles, sudamericanos, búlgaros o rumanos; muchos de ellos se han ido a casa. Hemos perdido al menos el 25% de nuestra plantilla. Cuando contratamos en este país, no están interesados, no quieren el puesto o el trabajo de 9 a 5; Dicen: 'bueno, no puedo hacer esas horas, quiero hacer de 9 o de 10 a 3'. Así que se ha llevado por delante a mucha de la gente que quería estar aquí y que trabajaba muy bien".

También camioneros

En este sentido, es igualmente difícil hallar camioneros y su falta ha generado una crisis de abastecimiento en las estaciones de servicio, los supermercados y las cadenas de comidas rápidas.

El tema es clave: no hay suficientes manos para aprovisionar lo que demanda la sociedad.

"La Confederación de la Industria Británica (CIB), el mayor grupo empresarial del Reino Unido, ha advertido de que la escasez de personal podría durar dos años. Desde el Brexit, el Reino Unido solo quiere admitir trabajadores extranjeros altamente cualificados y anima a las empresas a cubrir las vacantes de baja cualificación con residentes en el país. Estas piden visados para las personas con las habilidades que necesitan", sigue Euronews.

Tony Danker es el director general de la CIB y aporta lo suyo: "Si se quiere resolver la escasez inmediata de mano de obra y de cualificaciones en nuestra economía, habrá que utilizar el sistema de inmigración que establecimos exactamente para esta situación. Sólo traeríamos las habilidades necesarias y ahora es exactamente ese momento".

Hace unos días, el Gobierno cedió y prometió visados temporales para camioneros y procesadores de aves de corral, sin embargo, el CIB tiene una larga lista de otros trabajadores, como conductores de carretillas elevadoras o cocineros. Asimismo, hay quienes se quejan de la idea de la poca cualificación: "Quien piense que el sector de la limpieza no exige cualificación se equivoca. El gobierno debería reconocer la magnitud del problema y buscar con nosotros posibles soluciones", revela Jim Melvin, presidente del Consejo Británico de Limpieza.

"El Gobierno británico insiste en que el nuevo régimen de inmigración no es responsable de lo que ocurre, aunque la relajación temporal de las normas es parte de la solución. Los empresarios no creen que los visados de corta duración atraigan a la gente que necesitan y auguran un crudo invierno de contrataciones", cierra Euronews.

Euronews, Youtube.