Jair Bolsonaro dice que hay "cero chances" de un golpe en Brasil 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que existen "cero chances" de cometer un autogolpe de Estado y aseguró que no pondrá obstáculos a las elecciones del próximo año, luego de haber acusado de fraude a la justicia electoral por el sistema de urnas electrónicas.



En una entrevista con la revista Veja publicada, el ultraderechista también confirmó que será candidato a la reelección, que su Gobierno "salvó vidas" en la pandemia y envió mensajes al mercado financiero, como prometer que no perforará el techo del gasto fiscal ni intervendrá en las tarifas ni el precio de los combustibles.



"De mi parte, la chance de un golpe es cero", dijo el presidente, minimizando la atmósfera de ruptura que él mismo alimentó al participar el pasado 7 de setiembre de actos contra la corte suprema, que lo investiga, en los cuales amenazó con no cumplir sus fallos, aunque a las 48 horas dio marcha atrás ante la crisis política generada.



Según Bolsonaro, "del otro lado, de la oposición, siempre vemos esa posibilidad (de golpe), con más de 100 pedidos de juicio político en mi contra".



"No hay un golpe sin vicepresidente y sin pueblo", dijo al afirmar que la población y el vicepresidente Hamilton Mourao están de su lado y que no existen motivos para destituirlo.



En la nota, ofrecida en su aislamiento preventivo por covid-19 en el palacio de Alvorada de Brasilia, Bolsonaro por primera vez afirmó que no pondrá "obstáculos" a las elecciones de 2022, a las cuales es favorito el líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva, según todas las encuestas.



Bolsonaro elogió que las Fuerzas Armadas participen del proceso electoral convocadas para la logística de las urnas por el presidente del tribunal electoral, Luis Barroso, luego de que su propuesta de cambiar el sistema de votación fracasara en el Congreso.



"Miren, habrá elecciones, no pondré obstáculos, habrá elecciones", dijo el presidente ultraderechista, excapitán del Ejército con una popularidad del 23% según las últimas encuestas y rechazo récord.





"Con las Fuerzas Armadas participando, no hay por qué dudar del voto electrónico. Las fuerzas armadas empeñarán su nombre, no hay motivos para dudar. Elogio esa idea desde que las instituciones participan de todas las fases del proceso", afirmó.



El presidente acusó a Barroso de buscar realizar fraude en 2022 para que pierda las elecciones y lanzó una campaña a favor de agregarle el voto impreso a las urnas electrónicas, a las que considera vulnerables, cuando no hubo denuncias de fraude electoral en las últimas seis elecciones presidenciales con ese sistema.



Además, sostuvo que en su gobierno no hay corrupción pese que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, lo investiga por prevaricato en un escándalo con compras sobrefacturadas de vacunas contra el coronavirus.



Al respecto se presentó como víctima de una "calumnia" de la comisión del Senado que lo investiga.



"En la pandemia no me equivoqué en nada -afirmó al ser consultado sobre los casi 600.000 muertos contabilizados en las estadísticas oficiales-.Yo decía que quedarse en casa generaría desempleo e inflación", dijo y sumó que sigue defendiendo la cloroquina -remedio contra la malaria que no tiene fundamentos científico contra el coronavirus- en un supuesto tratamiento preventivo del coronavirus. "La cloroquina nunca mató a nadie".