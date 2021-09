Alemania, elecciones: votan jóvenes que nacieron con Merkel ya en el poder

Elecciones generales en Alemania el 26 de septiembre: casi tres millones de alemanes pueden votar por primera vez, la gran mayoría de ellos jóvenes que, a las dudas habituales sobre a quién elegir, suman el dato cronológico-político de que solo han conocido en su vida a una persona como canciller, Angela Merkel.

Son de una generación especial, unos 2,8 millones de personas que el 26 de septiembre se enfrentan a la decisión de elegir al sucesor o sucesora de quien, durante la mayoría de sus vidas, fue la jefa del Gobierno y hasta recibió el apodo de "madre" de la Nación.

"No conozco otro Gobierno. Nací en 2002 y ella es canciller desde 2006, así que no recuerdo ese pequeño espacio de tiempo" sin Merkel, reconoce a Efe Sophie Reese, estudiante de Farmacia en la Universidad de Kiel (norte), de 19 años.

Merkel (Hamburgo, 1954) asumió el cargo el 22 de noviembre de 2005 y se convirtió en la primera mujer al frente del gobierno federal. Tras 16 años de mandato, a los 66, no será ya la candidata de la Unión Cristiano Demócrata (CDU).

Reese se independizó el año pasado y dice que se siente más "libre, independiente y con más criterio" para votar y sobre Merkel asegura: "siendo honesta no puedo identificarme con su partido, pero creo que hizo un buen trabajo y realmente estaría bien si lo pudiera hacer durante más tiempo".

Añade sin embargo que podría ser un buen momento para un cambio.

Una "oportunidad" para un cambio

Malte Sparr, estudiante de mercadotecnia en Hamburgo, y Lola, berlinesa de 18 años, también consideran que, aunque Merkel hizo un buen trabajo, sería una "oportunidad" para renovar el Gobierno.

Lola votará por primera vez en estos comicios -en los que el socialdemócrata Olaf Scholz parte como favorito pero sobre los que se cierne la incertidumbre de las coaliciones postelectorlaes- y, como Malte, opina que "es momento para un cambio".

Malte destaca que es importante que los jóvenes puedan votar y dar su opinión sobre cuestiones que les preocupan, como el clima y opina que Armin Laschet, el candidato conservador del partido de Merkel, es la opción continuista y por ello no le ve idóneo para el "buen cambio" que cree necesita Alemania.

El 26 de septiembre también votan "nuevos" alemanes. Es el caso de Hazem Mashlah, berlinés de 39 años: llegó al país en 2011 procedente de Siria y hace poco más de un año y medio que tiene la ciudadanía alemana.

"Nunca he visto tomar decisiones a ninguno de los otros candidatos. Cuando se plantea una situación solo puedo pensar en qué haría Merkel. Sé lo que representan los partidos pero no las personas", explica a Efe Mashlah, quien asegura que sin Merkel al frente ya no votará a la CDU.

Dice que durante los últimos años la canciller se ha encontrado con "grandes retos" como la crisis migratoria, financiera o el coronavirus y cree que la líder del país intentó dar estabilidad a Alemania y, en general, a Europa.

Preocupa la emergencia climática

A estas elecciones están llamados jóvenes y esos nuevos alemanes que, como el resto del país, quedaron sobrecogidos por las graves inundaciones que en el oeste del país dejaron en julio más de 170 muertos. Unir el suceso a la preocupación por la emergencia climática es casi natural entre estos votantes novicios.

"Tengo miedo de que en algunos años, cuando quiera tener hijos, tenga que plantearme si quiero traerlos a este mundo, porque creo que es muy duro y no quiero que vivan en un mundo lleno de pandemias, lleno de catástrofes", cuenta Malte a Efe.

Anna es estudiante de Derecho en la Universidad Libre de Berlín, reconoce que las medidas contra la emergencia climática le preocupan mucho y exige soluciones.

Considera "insuficientes" las medidas que el Gobierno ha tomado en relación al clima y dice que es algo que tendrá en cuenta cuando vaya a votar.

Mashlah cree por su parte que el medio ambiente y la educación son aspectos claves sobre los que los políticos deben aportar propuestas. "Sinceramente, mi primera opción es el partido de Los Verdes porque su prioridad es luchar contra el cambio climático", no tiene problema en señalar.

Estos nuevos votantes se quejan del retraso alemán en materia de digitalización y ven con preocupación cómo eso, unido a la pandemia, impide que sus estudios avancen: "Los universitarios llevamos casi dos años sin ir a clase. Si hay otra ola de covid en otoño no podremos volver", se queja Anna.

Efe, Euronews, Youtube.