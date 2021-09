Duros cruces entre Nicolás Maduro y Luis Lacalle Pou por la democracia

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llegó sorpresivamente a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se inició hoy en México. Su presencia no pasó desapercibida y recibió las críticas del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y del paraguayo, Mario Abdo Benítez.

Discurso en la Cumbre de la CELAC.https://t.co/uhO9LTYPRd — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 18, 2021

“Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido o circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Es de caballeros decirlo de frente”, comentó Benítez durante su intervención, en función de la llegada de Maduro. Posteriormente, Lacalle Pou remarcó que “uno de los elementos que impulsa la Celac es la democracia y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente”.

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, aseguró el presidente uruguayo.

Inmediatamente después le tocó el turno al presidente venezolano: “nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos, y yo le digo al presidente de Paraguay: ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia… en Paraguay, en Venezuela y en América Latina, y estamos listos para darlo. O lo digo un poco más, si me permiten la pasión: ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar, para un debate”, respondió desafiante.

Comparto la foto oficial de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Un encuentro de grandes propuestas y resultados concretos para la unión de nuestros pueblos. La CELAC es nuestro camino y por él, transitaremos. ¡Que nada ni nadie nos detenga! pic.twitter.com/JPGQNlNqk2 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 18, 2021

También el presidente cubano, Miguel Diaz-Canel se defendió y apuntó contra Lacalle Pou: “Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra su paquetazo neoliberal”, lo que generó la reacción del uruguayo: “El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación que no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”, contestó.