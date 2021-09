Video viral: ¿meterías un Tesla bajo el agua para ver si funciona?

Siempre se ha dicho que los vehículos de la compañía de Elon Musk pueden funcionar a la manera de un sumergible. Esto se debe, en teoría, a que están completamente aislados y sus motores eléctricos no necesitan de aire para funcionar.

Atentos a este precepto, los titulares del canal de YouTube 'Chillin' with Chet' hicieron el experimento. Así, hace unos días hundieron un Tesla Model S Plaid bajo el agua. Se trata del auto eléctrico más rápido de la afamada compañía de Musk.

El reto, naturalmente, aparece como insólito en principio: que se desplace completamente sumergido en agua. Y hay un video mostrando el experimento, claro.

La teoría indica que los vehículos de ese tipo pueden funcionar por debajo del agua. Esto se debe a que sus motores no necesitan aire para operar. Agreguemos que el Model S Plaid está bien provisto de sistemas de aislamiento para impedir la entrada de agua y evitar posibles cortocircuitos.

Así, los blogueros de ese canal construyeron un estanque artificial de 2,13 metros de profundidad y, por las dudas, reforzaron el aislamiento interno del vehículo.

"La prueba no salió al 100 % según lo que se preveía, ya que el coche eléctrico no llegó a sumergirse hasta el fondo del estanque, sino que parecía flotar. No obstante, sí superó el desafío fundamental: el auto atravesó el estanque y, al salir de allí, seguía funcionando, aunque algo de agua penetró en su interior", aporta la agencia Rt.

Se sabe que el Model S Plaid está equipado con tres motores eléctricos que aportan una potencia de 1.020 caballos de fuerza (761 kilovatios) y permiten alcanzar los 100 km/hora en dos segundos. Su velocidad máxima es de 321 km/hora.

