Los talibanes, envueltos en una crisis económica: los motivos

La actividad económica en Afganistán sufrirá una severa contracción y los talibanes, ya enfrentados al congelamiento de las reservas monetarias del país, deberán ocuparse también de la escasez de billetes físicos sin contar con los medios para imprimirlos, aseguró hoy el extitular del banco central afgano.



"Es evidente que el acceso a dólares se verá severamente restringido. Pero está también el tema de la moneda local", destacó Ajmal Ahmady en una conferencia virtual organizada por el think tank Atlantic Council.



"No tenemos imprenta local en Afganistán", destacó. "Existen contratos firmados o que deberían firmarse con empresas especialistas internacionales", añadió en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.





Debido a las sanciones económicas estadounidenses, estas empresas no podrán imprimir billetes para Afganistán y será difícil para los talibanes acudir a empresas de otros países como Rusia o China por iguales razones.



"Será una nueva limitante para el régimen talibán", destacó Ahmady, quien espera que la moneda pakistaní, la rupia, que ya circula en el país, aumente su presencia.



Según el exfuncionario, exiliado en Estados Unidos, los talibanes cuentan con recursos financieros propios por unos "cientos de millones" de dólares, "y no 1.000 o 1.500 millones" como el propio Ahmady había dicho días atrás



"La economía se contraerá de 10 a 20%", estimó.



"Tienen recursos suficientes para dirigir una insurrección, pero no para dirigir un Gobierno", concluyó.