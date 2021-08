Reabren el Pentágono tras el tiroteo que dejó varios heridos

La sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, fue reabierta tras permanecer cerrada durante un par de horas como consecuencia de un tiroteo mortal en una parada de autobús, que forma parte de la red de metro de Washington DC, ubicada afuera del edificio, informó hoy la Agencia de Protección del Pentágono.



En el hecho, tres personas fueron baleadas, y entre ellas había un muerto, precisó el Departamento de Bomberos del condado de Arlington, replicado por el medio de comunicación The Citizen Stringer.



Entre las tres personas heridas en el tiroteo también había un policía, detalló el canal de televisión FOX 5, aunque no quedó claro si había sido herido de bala.



Según FOX 5, el atacante aún no ha sido capturado, pero el medio Político informó que había sido baleado por un policía del Pentágono.



En una declaración separada, el departamento de bomberos notificó que tenía varios pacientes en la escena del incidente.



A causa de la investigación policial en curso, las líneas de subte recibieron órdenes de no detenerse en la estación del Departamento de Defensa.



El tiroteo ocurrió esta mañana, aproximadamente a las 11, cerca de una plataforma donde paran colectivos que se ubica cerca de la estación de subte que llega casi hasta las puertas de El Pentágono, tuiteó la Agencia de Protección del Pentágono.



Inmediatamente, el Pentágono comunicó que el edificio, ubicado en Arlington, Virginia, frente a Washington DC, la capital nacional, había sido cerrado debido a "actividad policial" en sus cercanías.



Actualmente, las inmediaciones del Pentágono parecen estar bajo control, con decenas de policías, servicios médicos y de emergencia presentes, informó la agencia de noticias Sputnik.