Video: policía golpea 18 veces con una linterna a un automovilista negro

Un policía llamado Jacob Brown golpeó 18 veces con una linterna a un automovilista negro en Luisiana, Estados Unidos. Todo fue grabado por la cámara corporal del uniformado, quien adujo que lo hizo en "cumplimiento del deber". El oficial de policía, blanco, tiene registrados ya 23 incidentes por uso desproporcionado de fuerza. Así está anotado desde el 2015 y hay 19 casos de esos casos que son contra personas negras.

En el video se escucha a la víctima, Aaron Larry Bowman, gritar "¡No me resisto! ¡No me resisto!". El hombre tiene 46 años y ahora se supo que el video que fue mantenido en secreto durante más de dos años, aunque finalmente llegó a manos de la agencia AP.

El episodio de la paliza con ribetes racistas ocurrió en mayo de 2019 en Monroe. La víctima terminó con la mandíbula fracturada y también tres costillas y una muñeca. En su cabeza, en tanto, le produjo un corte profundo.

Este es el video, que puede herir sensibilidades:

Se sabe que comenzó a investigarse el caso tras la agresión. Bowman además presentó una demanda civil. Ahora, la policía emitió un comunicado en el que dice que Jacob Brown, policía blanco de 31 años que golpeó al hombre, "realizó acciones excesivas e injustificables". Además, no informó del uso de la fuerza a sus supervisores y "etiquetó intencionadamente mal" el video de su cámara corporal, intentando "ocultarlo de cualquier revisión administrativa".

"Brown se enfrenta a cargos estatales por agresión en segundo grado y prevaricación en la paliza contra Bowman. También afronta cargos estatales por otras dos detenciones violentas de automovilistas negros, incluyendo una de 2020 en la que se jactó, en un chat de grupo con otros agentes, de que el sospechoso estaría 'adolorido' y dijo que le 'calentaba el corazón' saber que pudo 'educar a ese joven'", revela la agencia Rt.

Jacob Brown, el policía racista. (CNN)

Bowman, en tanto, dijo: "No dejaba de pensar que iba a morir esa noche. Ver el video fue como revivir todo de nuevo. Al verlo, me derrumbé de nuevo. No quiero que nadie pase por eso".

