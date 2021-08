Ni los animales se salvan: talibanes traban desesperada misión para rescatar mascotas

El avance talibán puso en peligro a cientos de miles de personas, pero también a sus compañeros más fieles: las mascotas. Es por eso que el fundador de la fundación de rescate animal Nowzad, Pen Farthing, lanzó un desesperado pedido de ayuda.

En total son 173 perros y gatos los que el ex combatiente intenta sacar de Afganistán. Según explicó al periódico inglés The Sun, estos animales corren peligro de muerte si el bloqueo de los talibanes no termina pronto.

Los animales pertenecen a funcionarios británicos apostados en el país de Oriente Medio que ya escaparon. Farthing contó que escaparon de sus residencias en medio de la noche y partieron a Gran Bretaña en un avión especialmente preparado para ellos. Pero sus animales quedaron atrás.

Farthing intenta rescatar a cientos de animales. Foto: The Sun

Problemas y disparos

Por eso cargó dos camiones con agua y comida para 3 días, y subió 94 perros y 79 gatos. Luego partió al aeropuerto de Kabul, pero un retén talibán lo frenó, y la situación casi termina en una tragedia.

"Cerca de 15 hombres nos apuntaron con sus armas", recordó, "y uno de ellos disparó en accidente. Por suerte era un tirador de m****a y la bala pasó sobre nuestras cabezas".

A pesar del incidente consiguió llegar al aeropuerto, pero ahí no lo dejaron llegar hasta el avión. Luego de ocho horas de espera, asegura que los animales corren peligro si no parten antes de que el calor de Kabul comience a afectarlos.

La vida de las mascotas corre peligro. Foto: The Sun

El ministro de Fuerzas Armadas, James Heappey, explicó que los trámites para que los animales salgan de Afganistán son complicados.

"Podríamos hacer que Pen salga como prioridad porque tiene pasaporte británico", señaló, pero para su staff y los animales es otra historia. En ese sentido, aseguró que se está "moviendo cielo y tierra" para poder rescatar a las mascotas.