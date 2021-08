El Reino Unido promete apoyo a EE.UU. si extiende su presencia en Afganistán

El Reino Unido brindará "total apoyo" a Estados Unidos si este país decide extender la fecha de retirada de Afganistán -el 31 de agosto- para evacuar civiles, así lo señaló este domingo el ministro británico de Defensa, Ben Wallace. El funcionario señaló en un artículo publicado en el Mail of Sunday que si el calendario fijado por EE.UU. para la retirada de sus fuerzas se mantiene, el Reino Unido "no perderá tiempo" en sacar a la mayoría de las personas que esperan salir de Kabul.



"Tal vez a los estadounidenses se les permitirá quedarse más y (entonces) tendrán nuestro total apoyo si lo hacen", dijo Wallace. Agregó que los militares británicos del Regimiento de paracaidistas, que controlan la situación sobre el terreno, afrontan en Kabul unos "desafíos inimaginables, con desorden público, aglomeraciones, un calor abrasador y gente desesperada".



"Soldados entrenados para la guerra están, en cambio, sosteniendo bebés y coordinando multitudes", añadió. "Yo dije siempre que ningún país podrá sacar a todo el mundo. Es fuente de profunda tristeza para muchos de nosotros en la OTAN, y nadie quiso que 20 años de sacrificio terminara de esta manera", puntualizó el ministro, pero insistió, no obstante, que su país hará "todo lo posible hasta el último momento".



Según Defensa, siete civiles afganos han muerto por la caótica situación que se vive ante el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas intentan acceder a esa terminal.