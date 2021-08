Indignación en España: "¿Necesitáis niñas para los puteros de la isla?"

Los desagradables comentarios de Cristina Seguí, periodista de España y cofundadora del partido de extrema derecha Vox, causaron indignación en España y también en el mundo. La mujer consiguió ser 'trending topic' en Twitter por tres días, a raíz de sus espantosos comentarios.

La comunicadora de derecha se refirió a la pavorosa situación de Afganistán y, en concreto, al panorama al que se enfrentan las mujeres y niñas de ese país, abandonado por tropas de Estados Unidos y aliados, ahora en manos de los talibanes.

El posteo que generó más críticas e indignación generalizada se refería al ofrecimiento del Gobierno de Baleares para recibir mujeres y niñas refugiadas de Afganistán, al que la periodista ha respondido:

"¿Necesitáis niñas para los puteros de la isla, Francina Armengol?", en alusión directa a la presidenta de Baleares.

Necesitáis niñas para los puteros de la isla, @F_Armengol? https://t.co/LPbumZlj9R — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) August 16, 2021

El maligno dicho de Seguí ha sido contestada, además de por multitud de ciudadanos anónimos, por conocidos periodistas, políticos, activistas y otras personalidades españolas, como Esteban Navarro, Gonzalo Boye o Julián Macías Tovar.

Seguí ha hecho que usuarios coincidan en palabras como "vergüenza" o "asco" y algunos como el periodista y profesor Antón Losada, no ha dudado en publicar que Seguí ha cometido varios delitos, como calumnia y acusación falsa.

Lo de Cristina Seguí es más una enfermedad que otra cosa. pic.twitter.com/7YoXUxYfvK — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) August 17, 2021

Este tuit convierte a su autora y a @TwitterEspana en autores de dos delitos: calumnia (art. 205 y siguientes CP) y acusación falsa (art. 456 CP). pic.twitter.com/bHS1GlSWF4 — Antón Losada (@antonlosada) August 17, 2021

Cristina Seguí, fundadora de VOX y colaboradora desde la creación de OkDiario y el canal de youtube de Negre. pic.twitter.com/lfjr1IyTuU — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 17, 2021

La periodista de la derecha no solo mantuvo la publicación y no se retractó, sino que reafirmó su postura en publicaciones posteriores a las que ha añadido más polémicas, igualmente censuradas por los usuarios.

Cristina Seguí, incitadora al odio. (El Periódico)

Allí, hace gala de su desconocimiento geográfico y social. Y califica a la sociedad de Afganistán, y también a la pakistaní y a la indonesia, de "moras", palabra de uso peyorativo destinada a las personas naturales del Magreb.

Seguí confunde etnia, cultura, religión e ideología, cubierto de una pátina de xenofobia.

3-La clave es que el yihadismo se extienda a través de las sociedades musulmanas pobres. Podemos hacernos una idea viendo como captan en El Príncipe, por ejemplo. Si cae Pakistan e Indonesia, nos organizan una marcha a pie de 20 millones de moros hacia Europa. — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) August 16, 2021

Además, la exmilitante de Vox (abandonó la formación ultraderechista en 2014) ha agregado a la acusación vertida hacia Armengol otra de iguales características contra la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, otra de las regiones españolas que se ha ofrecido al acogimiento de refugiadas afganas.

Otra que pide niñas para el marido. Aprovechad, afganas, que está en la celda. Tápate, @monicaoltra pic.twitter.com/ma0eBGnJ5I — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) August 17, 2021

"Deplorable" y "miserable" han sido otros de los calificativos que le han dedicado políticos de otros partidos y otras muchas personas.

Pensaba que de VOX no se podía esperar ya cosas más repugnantes, racistas, eurófobas y populistas. Pero esto de @CristinaSegui_ lo supera todo, o casi todo.



Deplorable y miserable se queda muy corto. https://t.co/L0WpfaPknS — Patricia Guasp uD83CuDDEAuD83CuDDFA (@PatriciaGuaspB) August 17, 2021

Es difícil generar más asco con tan pocas palabras. No hace falta ir a Afganistán para encontrar talibanes. https://t.co/3fem9BIHCv — Marc Cornet (@Marc_Cornet) August 17, 2021

Cuando alguien habla de refugiadas, otras piensan en prostitutas.



¿En qué momento se rompió la inteligencia y el corazón de personas así? https://t.co/Q1TeibiGGc — Alberto Ramos (@albertoramostv) August 18, 2021

"Lo cierto es que la de Cristina Seguí no ha sido una actitud aislada, sino que desde que se produjo la toma de Kabul por los talibanes el pasado domingo, tras la salida de las tropas estadounidenses, en España la ultraderecha no ha parado de utilizar la situación afgana para atacar al Gobierno y, más en concreto, al movimiento feminista. Así, el primer día fue tendencia por este motivo la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que se acusaba de no hacer nada por la situación de las mujeres en el país asiático. A partir de ahí, se comenzaron a publicar múltiples tuits preguntándose dónde estaban las feministas y que hacían para paliar la situación de mujeres y niñas afganas", analiza Nuria López, en Rt.

Además, hubo una ola de tuits sobre el papel de las feministas en cualquier ámbito a modo de ironía, usando el humor tan propio de Twitter.

¿Dónde estaban las feministas mientras Esperanza Aguirre criaba ranas para que se dedicasen a saquear década tras década, las arcas públicas madrileñas? — Protestona ? (@protestona1) August 18, 2021

¿Dónde estaban las feministas cuando en Brasil 2003 le quitaron la victoria a Kimi y por eso se quedó a dos puntos de ganar el mundial? — Alvaro F2 (@alvarose31) August 18, 2021

Dónde estaban las feministas cuando Marco buscaba a su madre mientras el hermano mayor y el padre se rascaban la güevada, eh? — vagalume (@cristina_82069) August 17, 2021

Donde estaban las feministas cuando mataron en la guillotina a María Antonieta en 1793?????uD83EuDD28 — yeli$a (@freeyelisa) August 18, 2021

