Estos son los 5 concursos más locos del mundo: ¿te anotarías?

El mundo es muy particular y por lo tanto está plagado de cosas especiales. Acá te mostramos cinco de los concursos más raros del planeta. Probablemente no te ganes ninguna medalla de oro, con suerte un poco de dinero, pero la experiencia puede ser única.

En Los Ángeles existe el restaurant Chichén Itzá. Hace un tiempo organizan un concurso solo para valientes: hay que comer todos los chiles habaneros que puedas. Este es uno de los ajíes más picantes del mundo. Están en la escala de entre 100,000 y 350,00 en la escala Scoville que mide el picor de los alimentos. Como referencia, el ají de la mala palabra, se encuentra entre 50.000 y 75.000.

El campeonato se disputa desde 2010 y solo los intrépidos se le animan. No es el único de este estilo en el mundo ya que existen similares en Japón, Italia y Reino Unido entre otros.

Hablando de Reino Unido, en el pueblo de Olney existe un particular concurso. El martes de carnaval hay que recorrer 379 metros, desde la plaza del mercado a la puerta de la parroquia, cocinando crepas. Sartén en mano y vestidas con falda y delantal, las participantes deben ir lo más rápido posible lanzando el panqueque al aire para que no se queme.

Pero si lo que se busca es lanzar, Finlandia tiene la competencia más particular. ¿Cuántas veces quiso arrojar el teléfono celular lo más lejos posible porque ya no lo aguante más? Bueno, ahí está su oportunidad. En el castillo de Olavinlina, los competidores tiran sus móviles lo más lejos posible. Hay puntos por estilo, por lo que muchos hacen piruetas durante el lanzamiento. Claro que lo que descartan son equipos viejos y reciclables.

¿Alguna vez le dijeron que se parece a alguien? Bueno, si le pasó que le dijeran que era igual al abuelo de Heidi, viaje a Chur, en Suiza, donde todos los años se celebra el concurso de mejor barba alpinas, que es un símbolo de distinción y elegancia.

Por último, y hablando de barbas, esta competencia es para valientes. En Hunan, China, los apicultores compiten para ver quién puede cubrir más su cuerpo con abejas. Para eso colocan una abeja reina y los insectos comienzan a acercarse. El récord registrado hasta el momento es de 25 kilos de abejas apoyadas en el cuerpo.