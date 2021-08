Pase sanitario: crece el debate mientras se aplica en el mundo

Desde que se aplicó en la Unión Europea para habilitar el viaje entre miembros de los países que la forman, el Pase Sanitario recibió críticas de antivacunas y grupos de ultraderecha que lo tildan de “ilegal”. Sin embargo, la idea de aplicarlo no solo crece en el Europa sino que se traslada al mundo, que comienza a debatir su uso.

La expansión de los contagios de la mano de la variante delta obligó a varios países a, no solo considerarlo, sino también a aplicarlo. Ante esto, grupos opositores de ultraderecha, antivacunas y libertarios argumentan que atenta contra las libertades civiles, son un método de discriminación o una forma de filtrar datos personales.

Sin embargo, desde la ONG Civil Liberties Union for Europe, aseguraron que “en sociedades democráticas puede ser necesario restringir la libertad de una persona para asegurarse de que se respeten los derechos de todos. En consecuencia, bajo ciertas circunstancias, puede ser legal no permitir que personas no vacunadas ingresen a ciertos lugares”.

“El Estado tiene el deber de proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Las vacunas protegen no solo a quienes las reciben, sino también a quienes los rodean”, agregaron.

Al mismo tiempo, el Consejo Constitucional de Francia, ente con la mayor autoridad judicial en el tema, avaló la ley impulsada por Emmanuel Macron que obliga a presentar el pase para ingresar en bares, restaurantes, hospitales y para realizar viajes largos en avión, tren o micro.

Estas medidas encontraron el rechazo y la protesta de muchos sectores, y estos se replicaron en Italia, Reino Unido y Alemania, donde también se aplica el pase sanitario a nivel local.

El certificado sanitario también está vigente en Dinamarca, Grecia, Portugal, Irlanda, Bélgica, además de Israel y China. Algunos de esos países han convertido en obligatoria la vacunación para trabajadores de la salud y empleados públicos. A su vez, tanto Nueva York, la provincia de Quebec en Canada y la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, analizan poner en marcha iniciativas similares.

